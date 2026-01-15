[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 2342억원 규모의 2026년도 융합원천기술개발사업 시행계획을 확정하고, 본격적으로 사업을 추진한다고 밝혔다.

올해 융합원천기술개발사업 시행계획은 융합원천연구, 고온초전도, 슈퍼컴퓨터, 과학기술 AI, 휴머노이드 분야를 대상으로 하며, 이 중 4개 신규사업(209억원)이 추진된다.

먼저 융합원천연구 분야는 다양한 기술·분야·주체 간 시너지를 통해 미래사회 패러다임을 바꿀 수 있는 핵심 원천기술 확보를 위한 창의·도전적 융합연구를 중점 지원한다.

미래유망융합기술파이오니어 사업은 10년 내 미래 신산업을 창출할 수 있는 융합신기술형 연구, 도전적 연구 주제에 대한 1단계해결 가능성 접근·검증 및 2단계스케일업(Scale-up) 도전형 연구를 이원화하여 계속 지원한다. 올해는 미래 신시장 개척·선점, 난제의 과학적 해결을 위한 고난도 융합원천연구를 중심으로 신규과제를 선정·지원하여 투자를 확대할 계획이다.

고온초전도 분야는 2022년부터 개발해 온 고온초전도자석 원천기술의 개발·검증을 추진하고, 응용 분야 시스템 적용 실용화 기술 개발을 통한 고온초전도 산업생태계 기반 조성 사업을 신규로 착수한다.

슈퍼컴퓨터 분야는 연구·산업의 거대과학, 데이터 분석 및 AI 연구개발의 핵심 컴퓨팅인프라인 슈퍼컴 6호기를 구축·운용하고, 초고성능컴퓨팅 활성화를 위한 SW 원천기술 확보, 초고성능컴퓨팅 활용 대형·집단 연구지원 등을 추진한다.

과학기술 AI 분야는 바이오, 재료·화학 등 우리나라 강점분야 연구개발 혁신을 위한 특화 AI 모델 개발 및 연구의 효율성과 정확성을 향상시키는 차세대 AI 기반 기술 확보 등을 신규로 착수한다.

휴머노이드 분야는 글로벌 기술 주도권 선점을 위한 인간 수준의 행동 자율성을 가진 휴머노이드 기술개발 사업을 신규로 착수한다. 이를 위해 민관협력을 기반으로 AI, SW, HW 등 휴머노이드 핵심 요소기술을 패키지형으로 통합 개발한다.

과기정통부 관계자는 “이번에 확정된 시행계획에 따라 융합원천연구, 고온초전도, 슈퍼컴퓨터, 과학기술 AI 분야 원천기술개발을 적극 지원할 계획”이라고 말했다.