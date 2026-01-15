[헤럴드경제=임세준 기자] 공천 헌금 의혹을 받는 김경 서울시의원이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에 조사받기 위해 출석하고 있다. 김 시의원은 지난 2020년 지방선거 전 당시 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억 원을 전달한 혐의를 받고 있다.


