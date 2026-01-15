[헤럴드경제=문영규 기자] 경찰이 2개월 분량 8000시간이 넘는 어린이집 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 분석하고 전문가 등의 도움을 받아 아동학대 혐의가 있는 국공립 어린이집 원장과 교사 3명을 검찰에 넘겼다.

대전경찰청은 원아를 학대한 혐의(아동복지법 위반)로 유성구 소재 국공립 어린이집 원장 등 4명을 불구속 송치했다고 15일 밝혔다.

경찰은 실제 아동학대 혐의는 30대 교사 A씨에게만 있는 것으로 보고 있으나, 관련법상 피고소인 모두를 검찰에 넘겨야 해 4명이 모두 송치된 것으로 전해졌다.

A씨는 지난해 7월께 원아(2)의 옷을 갈아입히는 과정에서 아이의 이마가 책상 모서리에 부딪히는 등 아이를 거칠게 다루고 방치해 학대한 혐의를 받고 있다.

경찰은 이 어린이집 만2세반에서 교사가 아이들을 학대했다는 신고가 잇따르자 수사에 착수했다.

경찰은 2개월 분량, 8000여 시간의 어린이집 CCTV를 분석했고, 아동학대 관련 전공 대학교수 등 외부 자문위원의 도움을 받아 수사를 진행했다.