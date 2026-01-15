독자기술 기반 신성장 동력 확보 2030년 20종으로 ‘공격적 확장’

삼성바이오에피스의 지주사인 삼성에피스홀딩스가 바이오시밀러(바이오의약품 복제약)의 성공 신화를 발판 삼아 ‘글로벌 신약 개발사’로의 전격적인 체질 개선에 나선다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 14일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 ‘제44회 JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)’를 계기로 기자간담회를 열고, 신약 개발 영역 확대와 바이오시밀러 포트폴리오 강화 등을 골자로 한 중장기 사업 전략을 발표했다.

삼성에피스홀딩스는 지난해 삼성바이오로직스에서 인적분할로 신설된 지주회사로, 자회사인 삼성바이오에피스, 에피스넥스랩을 두고 있다. 이번 간담회는 김 사장이 삼성에피스홀딩스 대표 취임 후 처음으로 가진 공식 행사다.

간담회에서 김 사장은 “회사의 핵심 기반인 바이오시밀러 사업의 성과를 바탕으로, 신약 개발로 사업 영역을 본격 확대하겠다”고 선언했다.

가장 눈에 띄는 성과는 항체-약물접합체(ADC) 신약 파이프라인이다. 삼성에피스홀딩스는 최근 ADC 신약 후보물질 ‘SBE303(프로젝트명)’의 임상시험계획(IND) 승인을 완료하며 신약 개발의 첫 단추를 꿰었다. 김 사장은 “내년부터는 본 임상 단계에 진입하는 신약 후보물질을 매년 1개 이상씩 추가할 계획”이라며 단발성 성과가 아닌 지속 가능한 신약 개발 시스템 구축에 대한 의지를 드러냈다.

특히 신설 자회사 ‘에피스넥스랩’을 통해 차세대 치료 기술 플랫폼 연구개발을 가속화, 단순한 파이프라인 확장을 넘어 독자적인 기술 기반의 신성장 동력을 확보한다는 구상이다.

기존 주력 사업인 바이오시밀러 분야에서도 공격적인 목표를 제시했다. 현재 40개국 이상에 제품을 출시 중인 삼성에피스는 2030년까지 포트폴리오를 총 20종으로 늘릴 계획이다.

현재 개발 중인 후속 파이프라인 7종에는 ▷면역항암제 ‘키트루다’ ▷자가면역질환 치료제 ‘듀피젠트’·‘트렘피어’·‘탈츠’ ▷유방암 치료제 ‘엔허투’ ▷염증성 장질환 치료제 ‘엔티비오’ ▷다발성 경화증 치료제 ‘오크레부스’ 등 글로벌 시장을 주도하는 블록버스터급 의약품들이 대거 포함됐다. 이는 시장 규모가 큰 대형 품목을 선점해 신약 개발에 필요한 안정적인 재원을 지속적으로 확보하겠다는 전략으로 풀이된다.

김 사장은 지주사 체제 전환의 핵심 목표로 ‘한국형 빅파마(Big Pharma) 모델’의 정립을 꼽았다. R&D 전문성을 극대화한 삼성에피스홀딩스와 생산 인프라를 갖춘 삼성바이오로직스 간의 유기적 협업을 통해 효율적인 성장을 이루겠다는 것이다.

김 사장은 “철저한 과학적 검증을 통해 시장의 신뢰를 확보하며 단계별로 사업을 추진할 것”이라며 “글로벌 시장에서 인정받는 한국형 빅파마로 성장해 주주 가치를 극대화하고 한국 바이오 산업의 미래를 선도하겠다”고 강조했다.

샌프란시스코= 최은지 기자