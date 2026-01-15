“통계조작으로 효과 없는 부동산 규제”

[헤럴드경제=정석준 기자] 천하람 개혁신당 원내대표는 15일 “(국민의힘과) 통일교 특검, 돈 공천 특검 그리고 대장동 항소 포기 관련해서 힘을 합쳐 제대로 된 성과를 내자고 의견을 모았다”고 밝혔다.

천 대표는 이날 국회에서 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 “야권이 힘을 합쳐서 통일교 문제 돈 공천 문제를 제대로 해결해 내는 것을 굉장히 중요한 최우선 과제로 삼고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “대통령 오찬을 본회의가 열리는 시간대에 의원들을 불러서 하겠다는데 정상이 아니다”라며 “오찬이 지금 이미 정해져 있는 상황에서 여당인 더불어민주당이 독주해서 필리버스터 상황을 만든다는 것도 정상이 아니다”고 비판했다.

천 원내대표는 이날 국회 본회의에 ‘2차 종합 특검법’이 상정되면 첫 무제한토론(필리버스터) 주자로 나선다. 그는 “시간을 정해놓고 일부러 오래 하기 위해서 에너지를 아끼고 그럴 생각은 없다”며 “국민들께 설득력 있는 모습을 보여드려야 하니 내용이 중요하다”고 강조했다.

필리버스터 진행 여부에 따라 10.15 부동산 대책 취소 소송 참석도 불투명하다. 천 원내대표는 “10·15 부동산 대책 취소소송 및 효력정지 신청 변론기일이 오늘 오후 3시 30분 서울행정법원 대법정에서 열린다”며 “이재명 정부는 위법한 통계조작까지 해가면서 효과도 없는 부동산규제를 계속하고 있다”고 말했다.

이어 “예정대로 필리버스터를 하게 된다고 그러면 현장에 갈 수 있을지는 잘 모르겠다”면서도 “10.15 부동산 대책에 강력한 제동을 걸 수 있도록 저희가 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.