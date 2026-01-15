연납땐 연세액의 4.5% 공제

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 2026년 자동차세 연세액 일시 납부(연납) 신청을 오는 16일부터 2월2일까지 접수한다.

자동차세 연납 제도는 매년 6월과 12월, 두 차례에 걸쳐 부과되는 자동차세를 연초에 미리 납부하면 연세액의 4.5%를 공제해 주는 제도다.

자동차세 연납을 희망하는 납세자는 자동차등록지 관할 구청으로 전화 또는 방문 신청하면 된다.

지난해 자동차세를 연납한 납세자는 별도 신청 없이 이달 중 연납 고지서를 받아 납부할 수 있다.

신청 후 자동차세 연납은 전국 모든 금융기관에서 직접 납부 가능하고, 현급자동입출금기를 사용해 통장, 현금카드, 신용카드로 납부할 수 있다.

또, 고지서에 표기된 납부전용 가상계좌나 지방세입계좌를 이용해 거래은행의 인터넷·모바일 뱅킹, 현금자동입출금기(CD/ATM) 계좌이체도 가능하다.

김대정 세정과장은 “통상적인 연납 신청 기한은 1월 말일까지이지만, 올해는 1월 말일이 주말인 관계로 2월2일까지 신청을 받는다”며 “다양한 신청 방식으로 시민 편의를 높인 만큼 많은 시민이 연납제도 혜택을 받으시길 바란다”고 말했다.