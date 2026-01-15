팬덤 플랫폼 ‘위버스’에 월드투어 공개 경기 고양 시작 34개 도시·79회 공연 일본·중동 일정 추가 예정…팬심 증폭

3년 9개월 만에 완전체 앨범으로 돌아올 그룹 방탄소년단(BTS)이 K-팝 사상 유례없는 대규모의 월드투어에 나서며 전 세계 아미(방탄소년단 팬덤)와 만난다.

15일 소속사 빅히트뮤직에 따르면, 방탄소년단은 오는 4월 9일 11~12일 고양종합운동장을 시작으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 총 34개 도시에서 79회 공연을 진행한다. K-팝 아티스트의 단일 투어로는 최다 회차다. 향후 일본, 중동 일정이 추가될 예정이다.

고양에서 시작한 월드투어의 일환으로 방탄소년단의 데뷔 날짜에 맞춰 오는 6월 12~13일에는 부산에서 관객들과 만난다. 방탄소년단의 북미 투어는 기념비가 될 만한 순간들을 만들 것으로 보인다. 이번 북미 투어는 4월 25~26일 탬파를 시작으로 12개 도시에서 총 28회 규모로 진행된다. 방탄소년단은 미국 엘파소의 선 볼 스타디움과 폭스버러에 위치한 질레트 스타디움 등 두 도시에서 열리는 사상 최초이자 최대 규모의 K-팝 콘서트다. 또 세계적인 밴드 콜드플레이(Coldplay)에 이어 두 번째로 미국 캘리포니아주 소재 스탠퍼드 스타디움에도 입성한다. 수용 인원 기준으로 세계 최대 규모의 돔구장인 미국 알링턴의 AT&T 스타디움을 비롯해 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움 등에서도 한국 가수 최초로 공연을 선보인다.

6~7월에는 유럽으로 무대를 옮겨 런던, 파리 등 5개 도시에서 총 10회에 걸쳐 관객과 만난다. 마드리드와 브뤼셀에서는 처음으로 단독 공연을 연다. 상파울루, 부에노스아이레스를 포함한 남미 5개 도시도 방문해 추후 중동 지역까지 무대를 확장한다.

소속사 측은 “월드투어에선 규모에 걸맞은 360도 무대를 적용해 관객들에게 압도적인 몰입감을 제공할 예정”이라고 귀띔했다. 통상 객석을 무대를 둘러싼 360도로 배치하면 기존보다 훨씬 많은 관객을 수용할 수 있다. 스타디움급 공연장에서 이 같은 좌석 배치를 도입하는 것은 그만큼 방탄소년단의 관객 동원력이 뛰어나다는 의미다.

한편 방탄소년단은 오는 3월20일 14개 트랙을 수록한 다섯 번째 정규 앨범을 발매한다. 완전체로는 약 3년 9개월 만의 컴백이다. 고승희 기자