가격 부담·중고차 고려 응답 합산 49.8% 올해 기대 신차는 ‘제네시스 GV80 하이브리드’

[헤럴드경제=권제인 기자] 올해 신차에 대한 소비자 인식을 조사한 결과, 가격 상승과 금리 부담으로 실제 구매를 망설이는 소비자가 절반에 육박하는 것으로 나타났다.

15일 케이카는 엠브레인을 통해 전국 성인 남녀 500명을 대상으로 2026년 출시 예정 신차 선호도와 자동차 구매 인식을 조사한 결과를 15일 공개했다.

신차 구매에 대한 인식을 물었을 때 ‘여전히 신차 구매를 선호한다’는 응답은 35.0%로 가장 높았지만, ‘가격 부담이 커 구매를 망설이고 있다’는 응답이 26.4%, ‘신차 대신 중고차를 적극 고려하고 있다’는 응답은 23.4%로 집계됐다. 두 응답을 합하면 전체의 49.8%에 달해, 소비자 절반가량이 신차 가격과 금리 환경을 이유로 구매를 주저하고 있는 것으로 나타났다.

유종 선호에서는 하이브리드가 52.6%로 가장 높았다. 내연기관은 31.4%, 전기차는 16.0%로 나타났다. 친환경차 전환에 대한 인식 항목에서도 하이브리드를 거치는 단계적 전환이 필요하다는 응답이 47.4%로 가장 높았고, 전기차 중심의 본격 전환이 필요하다는 응답은 17.2%를 기록했다. 충전 인프라와 보조금, 가격 안정성 등의 문제로 판단을 유보하고 있다는 응답도 20.2%를 기록해 아직은 하이브리드에 대한 선호도가 높은 것으로 보인다.

차종 선호 역시 실용성 중심으로 나타났다. 스포츠유틸리티차량(SUV)·레저용차량(RV)이 66.8%로 압도적 1위를 기록했고, 세단은 26.2%로 그 뒤를 이었다.

신차 구매 시 가장 중요하게 고려하는 요소는 구매 가격이 34.0%로 가장 높았다. 이어 유지 비용이 28.8%를 기록해, 초기 비용과 장기 비용을 동시에 부담으로 인식하는 소비자가 많았다. 디자인(15.8%)과 브랜드(11.2%), 최신 기술(10.0%)은 상대적으로 후순위였다. 선호 가격대는 3000만원대(35.4%), 2000만원대(21.0%), 4000만원대(19.6%) 순이다.

2026년 출시 예정 모델 중 기대 신차로는 제네시스와 현대차 브랜드가 두드러졌다. 하이브리드 부문에서는 제네시스 GV80 하이브리드가 가장 높은 기대를 받았고, 전기차 부문에서는 제네시스 GV90이 1위를 차지했다. 내연기관 부문에서는 현대 싼타페 부분변경 모델이 가장 높은 선택을 받았다.

정인국 케이카 사장은 “신차에 대한 관심은 여전히 높지만, 가격과 금리 부담 때문에 구매를 고민하는 소비자가 늘어난 것으로 보인다”며 “케이카는 신차와 중고차를 비교해 보는 소비자들이 보다 합리적인 선택을 할 수 있도록 다양한 차량과 서비스를 계속 선보일 계획”이라고 말했다.