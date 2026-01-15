[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본 시마네현이 독도를 일본 영토라고 주장하는 내용의 옛 일본 지도와 문서 등 사료 71점을 확보했다는 주장이 나왔다.

14일 요미우리신문에 따르면 시마네현은 17∼18세기에 제작한 것으로 추정되는 ‘마쓰시마(松島) 지도’와 돗토리현 요나고시의 상인 가문인 무라카와가 문서 등을 취득해 홈페이지에 공개했다.

일본은 독도를 ‘다케시마(竹島)’라고 하며 ‘마쓰시마(松島)’라고 부르기도 했다.

요미우리는 마쓰시마 지도에 대해 “섬의 형상 등 지리적 특징이 상세히 그려졌고 현재의 오키 제도까지 거리 등도 기재됐다”고 전했다. 오키 제도는 시마네현에 속한 섬들이다.

시마네현은 이 지도가 1987년께 요나고시에서 전시됐다는 기록이 있지만 이후 소재가 불분명했다고 전했다.

무라카와가 문서에는 일본인들이 독도, 울릉도에서 강치, 전복을 잡았다는 기록이 담긴 것으로 알려졌다.

시마네현 측은 “일본인이 예부터 다케시마에서 활동했다는 것을 보여주는 일급 사료”라고 주장했다.

시마네현은 매년 2월22일에 ‘다케시마의 날’ 행사를 열고 있다. 이번 사료 공개를 통해 독도가 일본 영토라는 억지 주장을 강화하려는 것으로 보인다.