‘균형발전’ 선언한 정부 “2035년 개항 목표” 대우건설 중심으로 컨소시엄 구축·16일 PQ 마감

[헤럴드경제=홍승희 기자] 공사기간(공기) 갈등으로 표류했던 가덕도신공항 사업이 재개된다. 대우건설을 중심으로 공항 건설 경험을 보유한 시공사들이 공동수급체(컨소시엄)를 구성해 입찰에 돌입하면서다. 정부는 올해 하반기에 가덕도신공항 부지 착공을 마치겠다는 방침이다.

15일 건설업계에 따르면 대우건설은 16일 마감되는 입찰참가자격사전심사(PQ) 서류 제출을 위해 타 건설사와 막판 조율 중이다. 지난 13일에는 서울 본사에서 컨소시엄 참여사 20개 사와 회의를 열고 기본설계 용역비 분담금 납부와 새 지분 배분안 등을 논의했다.

대표사인 대우건설은 곧 컨소시엄 구성을 마무리하고 마감 기한 내 PQ 서류를 제출하겠다는 방침이다. 이번 PQ 접수에는 대우건설 컨소시엄이 단독으로 응찰할 가능성이 높다. 단독으로 참여할 경우, 규정에 따라 유찰 절차를 4차례 거쳐 수의계약 협의 수순으로 이어진다.

이번 PQ 접수에서는 앞서 현대건설과 포스코이앤씨가 차지하던 지분을 어떻게 재배분할지가 관건이 되고 있다. 지난 2024년 10월 현대건설 컨소시엄이 단독입찰해 우선협상대상자로 선정됐을 때는 지분관계가 현대건설 25.5%, 대우건설 18%, 포스코이앤씨 13.5% 등이었다. 하지만 현대건설이 지난해 6월 돌연 입찰을 포기하면서 컨소시엄도 무산됐다.

사유는 공기였다. 지반이 연약한 가덕도 특성상 부지를 공사하기 위해선 미리 흙을 쌓아 압밀침하시킨 후 흙을 제거하는 ‘프리 로딩’ 공법을 활용해야 하는데, 정부가 제시한 공기인 84개월(7년)이 턱없이 짧다는 것이었다.

지난해 국토교통부가 업계 건의사항을 수용해 사업을 재개하면서, 현대건설과 재입찰 불참 의사를 밝힌 포스코이앤씨가 차지하던 39%의 지분을 대우건설과 롯데건설·한화건설 등이 나눠 가져갈 것으로 예상됐다. 하지만 롯데건설이 첫 입찰에 대한 불참 의사를 밝히면서 또다시 지분 배분의 변수가 발생했다. 다만 2차 입찰공고 이후에는 대우·한화·롯데 3사가 기존대로 과반수 지분을 함께 가져갈 가능성도 거론된다.

이와 같은 이유로 HJ중공업, 중흥토건 등 기존 컨소시엄 참여사 외 시공사의 비중도 동반 확대될 것으로 보인다. 대우건설 관계자는 “이미 기존에 공항 시공 경험을 가지고 있는 건설사와 컨소시엄이 구성돼 현재로서 (롯데건설 불참 등 변수에도) 큰 문제가 없다”고 말했다.

시공사 선정이 완료되면 정부는 사업 재개를 위한 행정절차에 돌입한다. 가덕도신공항건설공단은 최근 업무보고에서 가덕도 신공항 사업과 관련해 기본설계를 거쳐 8월 중 실시설계 적격자를 선정해 하반기 중 우선 시공분을 계약해 착공하겠다는 계획을 밝혔다. 2월부터 사업지 토지수용을 개시하고 4월부터 임시이주도 추진한다. 부지조성 본공사 착공을 위해 필요한 환경영향평가, 재해영향평가 등 각종 영향평가와 24건의 인허가 협의도 추진한다.

정부는 ‘균형발전’ 정책 목표 실현을 위해 가덕도신공항 사업에 속도를 붙이겠다는 계획이지만, 토지수용 및 임시이주 단계에서 사업이 지연될 가능성도 거론된다. 김윤덕 국토부 장관은 업무보고에서 “가덕도신공항은 견해가 부딪히고 상반되고 오해도 많은 사안”이라며 “다양한 이견을 가진 이들을 대상으로 통합력을 높일 수 있는 노력을 해야 한다”며 특히 강조했다. 아울러 “보상 문제도 상처가 덜 남도록 신경 써달라”고 당부했다.

한편 지난 달 29일 재입찰 공고를 낸 가덕도신공항건설공단은 공기를 기존 84개월에서 106개월로 22개월 늘렸다. 공사비도 10조5300억원에서 10조7000억원으로 1700억원가량 증액했다. 공사는 설계·시공을 일괄입찰하는 턴키 방식으로 이뤄진다. 국토부 관계자는 “행정 절차와 공사가 차질 없이 진행되면 2035년까지 가덕도신공항을 개항할 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.