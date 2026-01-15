지난해 서울 집합건물 매매, 생애최초 비중 38% 대출 규제에 정책자금 활용 무주택 매수 증가

[헤럴드경제=서정은 기자] 지난해 서울에서 거래된 아파트 등 집합건물 가운데 생애 최초 매수 비중이 11년 만에 최대를 기록했다. 정부의 고강도 대출 규제 여파로 정책자금 대출 지원 혜택을 받을 수 있는 생애최초 구입자들의 매수가 상대적으로 많았던 것으로 보인다.

15일 대법원 등기정보광장에 따르면 지난해 서울에서 매매 거래로 소유권 이전 등기를 한 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등) 16만927건 가운데 생애최초 구입자 수는 6만1159건으로, 전체의 38%를 차지했다. 2014년에 39.1%를 기록한뒤 11년 만에 가장 높은 수치다.

서울에서 매매된 집합건물의 생애최초 매수 비중은 2013년 43%로 역대 최대를 기록한 뒤 감소 추세로 돌아섰다. 2019년에는 30.3%까지 줄었으나 2020년 들어 집값이 오르며 2021년에 생애최초 비중이 36.3%로 높아졌다. 그러다 금리 인상으로 집값이 하락한 2022년에는 다시 31.8%로 떨어지는 등 등락을 반복했다.

이후 2024년부터 1주택자에 대해 주택담보대출을 금지하고, 지난해 6·27대책과 10·15대책 등으로 규제지역내 주담대를 2억∼6억원으로 축소하면서 상대적으로 대출 제한이 적은 생애최초 무주택자들의 매수가 늘어난 것으로 보인다.

생애최초 주택구입자들은 규제지역 내에서도 15억원 이하 주택을 구입할 때는 6억원 한도 내에서 주택담보대출비율(LTV)이 70%, 총부채상환비율(DTI)은 60%까지 대출이 가능하다. 주택도시기금에서 지원하는 디딤돌대출이나 보금자리론 등 정책성 대출은 대부분 종전 수준으로 대출을 받을 수 있다.

지난해 서울 집합건물 생애 최초자 거래(등기) 건수도 6만 건을 넘어섰다. 2021년(8만1412건) 이후 4년 만에 가장 많은 수치다.

한편 전국 기준 생애최초 매수 비중은 지난해 42.1%로 전년(42.4%)보다는 소폭 감소했다. 전국의 생애최초 매수 비중은 2013년 43.1%로 역대 최고를 기록한 뒤 2014년 이후 줄곧 30%대를 기록했다. 그러다 2023년에 40.2%로 늘어난 뒤 3년 연속 40%를 넘겼다.