AI 에이전트 200만 셋톱박스 데이터 분석 ‘명령형 제어’서 ‘자유 대화형’으로 이용 변화 전 연령대 정서적 교감 키워드…AI 소통 창구

[헤럴드경제=차민주 기자] KT는 TV가 콘텐츠 시청 기기를 넘어 인공지능(AI)과 일상 대화를 나누는 플랫폼으로 활용되고 있다고 15일 밝혔다.

이는 KT가 지니 TV AI 에이전트 이용 키워드 데이터를 분석한 결과다. 이번 분석은 지난해 7월 도입된 지니 TV AI 에이전트 지원 셋톱박스가 200만대로 확대된 것을 계기로 진행됐다.

KT가 분석한 결과에 따르면, 기존 “지니야 TV 켜줘” “채널 바꿔줘” 등 단순 명령 수행에 머물렀던 음성 인식이 AI 에이전트 도입 이후 일상적인 질문과 대화를 주고받는 ‘자유 대화형’ 형태로 확장됐다.

장기기억(LTM, Long-term memory) 기반 상호 작용 데이터 분석에서는 전 연령대에서 ‘엄마’ ‘아빠’ ‘사랑’ 등 가족을 의미하는 단어가 반복적으로 등장했다. KT는 이용자가 AI와 정서적 교감을 나누는 근거라고 설명했다.

지니 TV AI 에이전트와의 대화는 오전 8시와 오후 7시에 집중됐다. 하루 평균 발화 횟수는 3회 이상이었다. “지니야 굿모닝” “잘자” “고마워” “사랑해” 등 인사와 정서 표현도 수만 건에 달했다.

연령대별로는 20대에서 연인·일상 키워드가, 30~40대에서는 자녀 양육과 관련된 단어가 두드러졌다. 50대 이후부터는 취미와 건강 관련 키워드가 확대되는 경향을 보였다.

월별로는 계절과 사회적 이슈에 따라 관심사가 변화했다. 7월에는 에어컨, 8월에는 한화·기아(야구), ‘케이팝 데몬 헌터스(넷플릭스)’, 9월에는 ‘폭군의 셰프(tvN)’, 손흥민, 10월에는 축구, 11월에는 김연경, ‘태풍상사(tvN)’, 12월에는 ‘모범택시(SBS)’, ‘미스 트롯(TV 조선)’ 등이 등장했다.

이를 두고 KT는 지니 TV AI 에이전트가 미디어 특화 거대언어모델(LLM)로 활용되고 있다는 증거라고 강조했다.

이외에도 모바일 기반 AI 서비스 이용 빈도가 상대적으로 적었던 고령층과 키즈 세대의 이용 확대도 확인됐다.

아울러 KT는 지니 TV AI 에이전트 도입 당시 적용한 마이크로소프트의 애저 오픈AI(Azure OpenAI) 모델에 SOTA K 등을 추가해 멀티 거대언어모델(LLM) 체계로 서비스를 고도화했다. 또 자체 개발한 ‘의도 분류 엔진’을 적용해, 이용자의 질문 의도를 분석하고 최적의 모델을 자동 호출하도록 했다.

KT는 올해 말까지 지니 TV AI 에이전트 적용 대상을 약 500만대로 확대할 예정이다. 이미지·오디오 등 다양한 정보를 통합 인식하는 ‘멀티모달 모델’도 도입할 계획이다.

김채희 KT 미디어부문장은 “지니 TV AI 에이전트는 단순한 TV 제어 기능을 넘어 이용자의 취향과 감정, 생활 패턴을 이해하는 생활형 AI로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 더 많은 세대와 계층이 AI 일상화를 체감할 수 있도록 기능 고도화를 지속하겠다”고 말했다.