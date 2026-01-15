“가족 명의 활용된 2개 IP, 본인과 무관함 스스로 입증하면 혼란 정리될 것”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 안철수 국민의힘 의원은 15일 당 중앙윤리위원회가 한동훈 전 대표에 대해 제명 결정을 내린 것과 관련해 “한 전 대표가 스스로 당시 자신과 관련된 장소의 IP 주소를 서버 업체에 제시하고, 업체에서 여론 조작 IP와 대조 및 일치 여부만이라도 간단하게 확인하는 것이 문제의 핵심”이라고 강조했다.

안 의원은 이날 오전 페이스북에 “윤리위가 당원게시판 사건과 관련해 한 전 대표의 책임을 물어 제명 결정을 내렸다. 예상대로 당의 내홍은 더욱 심화되고 있다”며 이같이 적었다.

그는 사태 해결의 열쇠가 여전히 한 전 대표에게 있다고 진단했다. 안 의원은 “여전히 한 전 대표에게 이 문제를 해결할 시간이 남아 있다고 생각한다”며 “여론 조작 계정으로 지목된 IP 주소, 즉 가족 5인의 명의로 1400여 개의 게시글이 작성된 2개의 IP 주소가 한 전 대표와 무관함을 스스로 입증한다면, 지금의 혼란은 바로 정리될 수 있다”고 주장했다.

이어 구체적인 정황을 들어 “특정 시기에 1000개 이상의 글이 2개의 IP에서 생산됐다면, 이는 어떤 고정된 장소의 인터넷 공유기를 거쳐 작성된 것으로 볼 수 있다”며 “이동 중, 또는 지역이 다르면 IP도 글마다 달라지기 때문”이라고 설명했다.

안 의원은 “IP 및 로그 등 모든 기록이 당 서버 관리 업체에 보존되어 있다고 한다”며 한 전 대표가 직접 확인 작업에 나설 것을 거듭 촉구했다.

그러면서 “당원게시판 문제는 음모나 적대, 감정의 문제가 아니라, 근본적인 사실을 통해 확인할 수 있는 사안”이라며 “팩트는 놓아 두고, 갈등의 강도만 높이는 방향으로 가서는 안 된다. 안타까운 일”이라고 덧붙였다.