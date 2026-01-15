‘지역 돌봄 통합지원법’ 전면 시행(3월 27일) 맞춰 추진…노쇠·질병 등 65세 이상 우선, 장애인 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’ 전면 시행(2026년 3월 27일)에 맞춰 2026년 의료·요양 통합돌봄 본사업을 본격 추진한다.

노쇠·장애·질병 등으로 일상생활 유지가 어려운 주민이 한 번만 신청하면 보건의료·건강·요양·돌봄·주거 등 5대 분야 서비스를 통합 연계해 지원받도록 하는 것이 핵심이다. 대상은 65세 이상 어르신을 우선으로 하며, 3월부터 장애인으로 확대할 계획이다.

구가 내세운 원칙은 ‘창구는 하나, 지원은 맞춤형’이다. 그동안 보건·복지·요양·주거 서비스가 제각각 운영되며 주민이 여러 기관을 전전해야 했던 불편을 줄이겠다는 취지다.

동대문구와 건강장수센터, 국민건강보험공단 동대문지사, 민간 서비스 제공기관이 함께 대상자의 상태와 생활 여건을 진단해 필요한 서비스를 조합한다. 현장에서는 월 2회 민관 통합지원회의를 열어 대상자별 돌봄 계획을 세우고, 서비스 제공 과정에서 생기는 공백을 즉시 보완하는 체계를 가동한다.

동대문구는 전면 시행에 앞서 2025년 보건복지부·서울시 시범사업을 통해 기반을 다져왔다. 복지정책과 내 ‘돌봄정책팀’을 신설, 20개 팀·15개 동주민센터와 협업 체계를 구축했다.

여기에 건강장수센터·건강보험공단 동대문지사, 병·의원, 민간기관 등이 참여하는 회의체를 정례화해 ‘대상자 발굴→통합 판정→서비스 연계→사후 관리’ 흐름을 현장 중심으로 점검해 왔다.

시범사업 성과도 구체적으로 제시했다. 구는 1년 동안 202명을 조사해 59명의 통합돌봄 대상자를 발굴했고, 현재까지 32명에게 111건의 서비스 연계를 완료했다.

또한 동대문구 의사회 등 5개 의료단체와 경희의료원 등 8개 병원과 업무협약을 체결, 의료기관과 지역 돌봄이 끊김 없이 이어지도록 민관 네트워크를 강화했다.

본사업이 시작되는 2026년에는 예산 6억 원을 투입해 서비스 범위를 한층 넓힌다. 구가 ‘동대문구형 특화 사업’으로 꼽는 것은 퇴원 환자 연계, 방문 운동 지원, 일상생활 돌봄, 주거 환경 개선 등이다.

특히 병원 치료를 마친 뒤 집으로 돌아오는 과정에서 돌봄 공백이 생기지 않도록 퇴원 단계부터 지역 돌봄망이 개입해 필요한 의료·요양·주거 서비스를 묶어 제공한다는 구상이다. 구는 이를 통해 400명 이상 대상자를 발굴하고 서비스 연계를 확대해 ‘집에서도 안전하게 생활할 수 있는 돌봄’을 구현하겠다는 목표를 세웠다.

이필형 동대문구청장은 “통합돌봄 사업으로 어르신과 장애인이 안심하고 생활할 수 있는 지역사회를 만들겠다”며 “동대문구가 선도적으로 쌓아온 경험이 현장에 제대로 자리 잡을 수 있도록 끝까지 책임감 있게 추진하겠다”고 말했다.