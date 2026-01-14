[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]신현국 문경시장이 14일 오후 시청 대회의실에서 2026년 신년 기자간담회를 열고 시정 운영 전반과 2026년 신년 시정방향을 발표했다.

이날 행사는 ‘문경의 어제·오늘·내일’을 주제로 민선 8기 시정의 흐름과 현재의 변화, 향후 시정 방향 등을 공유하기 위해 마련됐다.

먼저 신 시장은 지난 성과로 경북농민사관학교 유치, 더본 외식산업개발원 개원, 숭실대–문경대 통합 협력, 경북소방장비기술원 착공 등을 들었다.

또 돌리네습지 4관왕 달성, 전국 최초 파크골프 도시 조성, 문경 아시아소프트테니스 선수권대회 개최, 문경에코월드 활성화, 버추얼 스튜디오 구축, 조하림 선수 한국신기록 수립 등 글로벌 관광·스포츠 도시로서의 위상을 강화했다고 밝혔다.

그외 농업 분야에서는 3대 농업축제 산업화, 감홍사과·오미자 재배 면적 확대, 사과축제 역대 최고 방문, 프리미엄 감홍사과 완판, 외국인 계절근로자 3배 확대와 농업인 기숙사 건립 등 농가 소득과 영농 여건 개선 성과를 제시했다고 강조했다.

이와함께 가족센터·평생학습관·진폐재해자복지회관 준공, 어르신 이미용·목욕비 지원 인상, 의료·요양·돌봄 통합지원, 교육발전특구 선정(44억원), 지역혁신 RISE 공모 선정(15억원) 등 생활밀착형 복지와 교육 경쟁력 강화 성과도 소개했다.

특히 오는 6월 문경시장 선거 출마 의견을 묻는 질문에 대해 “당 공천을 받아서 출마하고 싶다”는 입장을 피력했다.

더불어 미래 비전으로 문경새재 케이블카, 글로벌 웰빙 리조트, 2031 세계군인체육대회 유치를 3대 핵심 프로젝트로 제시했다.

신현국 문경시장은 “앞으로도 시민과 언론의 목소리를 시정 운영에 충실히 반영하겠다“며 ”체감할 수 있는 변화와 지속 가능한 성장을 만들어 가겠다”고 말했다.