올 하반기까지 고객주문량 확보 “지능형 기술 ‘게임 체인저’ 입증”

메르세데스-벤츠는 CLA가 벨기에에서 열린 브뤼셀 모터쇼 시상식에서 유럽 올해의 차 심사위원단으로부터 ‘2026 유럽 올해의 차’로 선정됐다고 14일 밝혔다.

CLA는 감각적인 디자인, 첨단 안전 기술, 역동적인 주행 성능을 조화롭게 갖춰 세그먼트의 가능성을 새롭게 제시한다.

먼저 벤츠에서 자체 개발한 획기적인 운영체제 MB.OS와 인공지능(AI) 기반의 차세대 MBUX를 통해 직관적이고 자연스러운 주행 경험을 제공하며 고객에게 진정한 ‘웰컴 홈’의 감각을 선사한다.

순수 전기 모델의 경우, 1회 충전 최대 792㎞(이하 WLTP 기준) 에 달하는 뛰어난 주행 가능 거리를 확보해, 장거리 이동에서도 걱정 없이 주행할 수 있다. 또한 최신 800V 기술을 통해 단 10분만에 최대 325㎞의 주행 가능 거리를 추가할 수 있다.

CLA는 지난해 중순부터 유럽 시장 판매를 시작했으며, 미국 등 주요 시장에서도 곧 출시를 앞두고 있다. 시장에서는 이미 큰 성공을 거두고 있다. 글로벌 미디어들의 높은 평가에 힘입어 고객 주문량은 당초 기대를 상회하고 있으며 현재 주문 물량은 올해 하반기까지 이미 확보된 상태다.

올라 칼레니우스 벤츠 그룹 AG 이사회 의장은 “CLA가 2026 유럽 올해의 차로 선정된 것은 벤츠에 매우 자랑스러운 순간“이라며 ”유럽 전역의 심사위원들은 CLA가 탁월한 효율성과 자연스럽고 직관적인 지능형 기술을 제공하는 ‘게임 체인저’라는 점을 입증했다“고 말했다.

CLA는 동급 세그먼트를 뛰어넘는 낮은 에너지 소비량과 뛰어난 주행 가능 거리를 바탕으로, 일상생활 속 전기 모빌리티를 새로운 차원으로 끌어올렸다. 이를 통해 CLA 250+ 위드 EQ 테크놀로지의 경우 WLTP 기준 최대 792㎞의 주행 가능 거리, 복합 전비 14.1-12.2㎾h/100㎞, 복합 CO₂ 배출량: 0g/㎞, CO₂ 등급: A를 확보했다.

해당 모델은 200㎾의 출력을 지원해, 베를린에서 브뤼셀, 혹은 브레멘에서 뮌헨까지 충전을 위한 정차 없이 주행할 수 있다.

한편, 이번 ‘2026 유럽 올해의 차’ 평가는 23개국 60명의 유력 자동차 전문 기자들로 구성된 심사단의 평가를 통해 진행됐다.

벤츠 CLA는 총 320점을 획득해 총 34개 신차와 6개의 최종 후보를 제치고 최종 선정되며 혁신적인 역량을 입증했다. 서재근 기자