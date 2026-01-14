사진·영상 등 1만7000여건 디지털 자료 구축 ‘자유이용 허락표시 제도’ 적용 자유롭게 활용

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 외국인 관광객 300만명 시대를 맞아 부산 관광의 성과를 체계적으로 기록·보존·활용하고 향후 500만명 시대에 대비하기 위한 ‘부산관광 디지털 아카이브’ 구축을 완료했다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 관광객 증가로 확대되는 관광 콘텐츠 수요에 대응하고 관광정책 수립과 홍보, 콘텐츠 제작 등 관광 행정 전반에 활용할 수 있는 부산 관광 기록자산의 통합 관리 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

‘부산관광 디지털 아카이브’는 부산의 다양한 관광 기록을 한곳에 모아 제공하는 디지털 기록관(아카이브)이다. 부산 관광자원과 관련한 디지털 자료를 체계적으로 수집·보존하며 시를 비롯한 여러 공공기관이 보유한 사진, 영상, 문서 등 다양한 형태의 디지털 자료를 통합적으로 관리한다.

특히 아카이브에 수록된 고품질 관광 디지털 자료는 자유이용 허락표시 제도를 적용해 자료별 공공누리 유형에 따라 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 했다.

시는 이번 사업을 통해 부산 관광과 관련된 각종 기록과 콘텐츠를 디지털로 정비해 총 1만7000여건의 관광 디지털 자료를 구축했다. 관광자원, 축제·행사, 관광 홍보 콘텐츠 등 부산 관광 전반의 기록을 유형·주제별로 체계화했으며 사진과 영상은 물론 음성, 가상현실(VR) 등 다양한 형태의 디지털 관광 콘텐츠도 함께 제작했다.

이를 통해 관광객은 물론 관광정책 담당자, 콘텐츠 제작자, 관광산업 종사자 등 다양한 이용자가 목적에 맞게 활용할 수 있는 입체적인 부산 관광 기록 데이터베이스를 구축했다.

시민과 관광객, 관광 관련 종사자 누구나 ‘부산관광 디지털 아카이브’ 누리집(visitbusan.net/archive)을 통해 부산 관광 기록과 콘텐츠를 자유롭게 열람하고 활용할 수 있다.

나윤빈 시 관광마이스국장은 “‘부산관광 디지털 아카이브’는 부산 관광의 현재를 기록하고 미래를 설계하는 중요한 자산”이라며 “외국인 관광객 500만 시대를 위해 누리집을 지속적으로 업데이트해 나가겠다”고 밝혔다.