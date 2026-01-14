[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 일본 아오모리현 하치노헤시의 구마가이 유이치 시장을 단장으로 한 하치노헤항 관계자 대표단이 14일 부산항을 방문했다고 밝혔다.

이번 방문은 부산항만공사가 오는 2월 초 하치노헤시에서 개최할 예정인 ‘부산항 이용 촉진 설명회’와 연계한 사전 교류의 일환으로 마련됐다. 대표단에는 하치노헤시를 비롯해 아오모리현, 하치노헤항진흥협회 관계자 등 총 14명이 참석했다.

부산항만공사는 이날 면담을 통해 부산항의 환적 경쟁력과 글로벌 항만 네트워크, 자동화 기반 항만 운영 성과를 소개했다. 특히 하치노헤 지역 화물을 부산항을 거점으로 연계할 경우 확보할 수 있는 비용 경쟁력과 물류 효율성 제고 방안을 중심으로 심도 있는 논의를 진행했다.

현재 부산항과 하치노헤항 간에는 우리 국적 선사들이 운영하는 2개의 컨테이너 정기항로가 운항 중이며 매주 안정적인 물류 흐름이 유지되고 있다. 양측은 이러한 기존 운송 기반을 토대로 향후 물동량 확대 가능성에 대해서도 의견을 교환했다.

아울러 대표단은 부산항 신항의 완전 자동화터미널인 7부두(동원글로벌터미널부산, DGT)를 시찰하며 부산항의 환적 처리 역량과 첨단 항만 운영 시스템을 직접 살펴봤다.

송상근 부산항만공사 사장은 “하치노헤시 시장을 비롯한 대표단의 부산항 방문은 양 항만 간 협력 의지를 분명히 보여주는 의미 있는 행보”라며 “부산항만공사는 이번 부산항 이용 촉진 설명회를 차질 없이 추진해 정기항로 활성화와 물동량 확대 등 가시적인 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.