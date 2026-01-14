서소문구역 제10지구 도시정비형 재개발사업 현장 선정돼

[헤럴드경제=김희량 기자] DL건설은 서소문구역 제10지구 도시정비형 재개발사업 현장이 서울형 친환경공사장 이행평가에서 우수공사장에 선정됐다고 14일 밝혔다.

서울형 친환경공사장 제도는 생활주변 대형공사장에서 발생하는 비산먼지를 억제하기 위해 법적 기준보다 강화된 억제기준을 적용하여 운영 중인 제도로 시가 2021년에 도입했다. 강화된 비산먼지 억제 기준으로 공사 현장을 더 엄격하게 관리하고 공사장에서 자발적으로 저공해 건설기계를 사용하도록 유도한다.

서울시는 2024년 3분기부터 2025년 2분기까지 친환경공사장의 자율이행사항 및 참여도 평가를 실시했다. 이를 통해 선정된 우수공사장 16개소 및 건설사 3개사에서 공사장 발생 미세먼지 저감 등 해당 분야 1년 이상 공적을 쌓은 자 중 기여한 자를 선정했다.

DL건설의 서소문구역 제10지구 도시정비형 재개발사업 현장은 비산먼지를 억제하기 위해 법적 기준보다 강화된 기준을 적용해 운영해 왔다. 현장의 근로자를 비롯한 모든 구성들이 직무와 상관없이 적극적으로 비산먼지 예방 활동에 동참했다.

특히 ‘노후 건설기계 저공해 조치 의무화 대응 방안’을 마련해 현장에서 운행 및 반입되는 차량이 저공해 차량으로만 운행되도록 관리했다. 이외에도 ▷현장 공사차량 실명제 운영 및 현장 교육 실시 ▷현장 주변 도로 1일 2회 이상 살수 시행 ▷사물 인터넷(IoT) 활용 미세먼지 실시간 관제 실시 ▷무인 살수 시스템 운영 ▷미세먼지 흡착 필터 운영 등의 정책들을 수립해 운영했다.

DL건설 관계자는 “서울시로부터 친환경공사장 조성 노력을 인정받아 당사가 3년 연속 수상한 것은 그 의미가 크다”며 “앞으로도 친환경공사장 정착을 위해 노력하고 현장이 무사 준공될 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.