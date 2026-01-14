AI 에이전트 기반 업무 혁신 주도 현업 인재 선발 진옥동 신한금융 회장 “전사적 AX 내재화 추진”

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한금융그룹이 현업 중심의 AI 전환(AX)에 본격적으로 나선다.

신한금융그룹이 지난 13일 서울 중구 신한금융 본사에서 그룹 핵심 인재인 ‘AX 혁신리더’ 발대식을 열고 현업 중심의 전사적 AX를 실행 단계로 전환한다고 14일 밝혔다. 신한금융은 향후 3년간 AX 전문가 1000명을 육성하는 것을 목표로 ‘AX 혁신리더’를 단계적으로 확대할 방침이다.

이날 발대식에는 진옥동 신한금융그룹 회장을 비롯한 주요 경영진과 각 그룹사에서 선발된 ‘AX 혁신리더’ 100명이 참석해 향후 추진 계획을 공유했다. 앞서 신한금융은 AX의 성패가 현업 주도의 실행력에 달려 있다고 보고, 주요 자회사에서 현업 실무자 중심으로 ‘AX 혁신리더’ 100명을 선발한 바 있다.

발대식에선 경영진과의 토크콘서트를 통해 실행 중심의 AX 방향성에 대한 공감대도 형성했다.

진옥동 회장은 “지난해에는 경영진 대상 AI 교육을 통해 AX에 대한 인식과 가능성을 점검했다면 올해는 현장에서 전 직원이 AI를 실제로 활용하는 단계로 나아가야 할 시점”이라면서 AX 혁신리더들의 적극적인 역할을 당부했다.

이들은 각자의 업무 영역에서 AI·데이터 기반 혁신 과제를 발굴하고, 반복적이거나 비효율적인 업무를 AX 관점에서 재설계하는 역할을 맡는다. ‘AX 혁신리더’들은 현업에서 즉시 활용 가능한 AI 에이전트 기획·설계·개발에 대한 기본 교육과 함께 각 사의 업무 환경에 맞춘 심화 교육을 이수한다.

이후 사내 생성형 AI와 비정형 데이터 플랫폼 등을 활용해 업무에 최적화된 AI 에이전트를 직접 설계·구현하며 AX 실행 경험과 전문성을 축적하게 된다. 또 전 직원을 대상으로 한 AI 역량 강화 프로그램도 병행해 AX를 일상적인 업무 방식으로 내재화하겠다는 구상이다.