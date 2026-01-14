국내 액티브 주식형 펀드 1위…K방산조선원전펀드 연초 이후 21.46% 국내 주식형 ETF 1위…PLUS K방산레버리지 연초 이후 61.80%

[헤럴드경제=김유진 기자] 한화자산운용은 ‘한화 K방산조선원전펀드’와 ‘PLUS K방산레버리지 상장지수펀드(ETF)’가 각각 국내 주식형 펀드와 ETF 수익률 1위를 기록했다고 14일 밝혔다.

금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 한화 K방산조선원전펀드는 연초 이후 수익률 21.46%를 기록하며 13일 기준 국내 액티브 주식형 펀드 가운데 가장 높은 성과를 냈다.

같은 기간 PLUS K방산레버리지 ETF는 61.80%의 수익률을 기록해 국내 주식형 ETF 중 수익률 1위를 차지했다.

한화 K방산조선원전펀드는 방산과 조선, 원전 등 차세대 핵심 산업을 하나의 상품에 담은 국내 유일의 펀드로, 산업 간 분산 투자를 통해 개별 섹터 투자 대비 안정적인 수익률과 낮은 변동성을 추구한다.

PLUS K방산레버리지 ETF는 PLUS K방산 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 상품으로, 지난해 9월 상장됐다.

최근 글로벌 지정학적 긴장 고조가 방산 관련 자산의 성과를 끌어올린 배경으로 꼽힌다. 이달 초 미국의 베네수엘라 군사 작전과 도널드 트럼프 미국 대통령의 덴마크령 그린란드 매입 발언 등이 맞물리며 국제 안보 불안이 확대됐다.

유럽 역시 안보 위기 대응 차원에서 재무장에 속도를 내고 있다. 독일은 2026년 국방예산을 사상 최대인 1082억유로로 책정했으며, 유럽연합(EU)은 8000억유로 규모의 유럽 재무장 계획을 추진 중이다.

최영진 한화자산운용 부사장은 “글로벌 안보 불안이 심화되면서 방산 산업은 전쟁 발생 여부와 관계없이 각국의 방위비 증액이 불가피한 구조적 성장 국면에 있다”며 “장기적인 관점에서 접근할 필요가 있다”고 말했다. 다만 “레버리지 상품은 변동성이 큰 만큼 투자 시 각별한 주의가 필요하다”고 덧붙였다.