한국어 특화 LLM 탑재, 운전 중 자연스러운 대화 운행 패턴 및 주행 종합 인지, 운전자 맞춤형 서비스 차량 브랜드별 옵션 제공…AI 기반 운전 편의 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 르노코리아 신형 차량 ‘필랑트’에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 ‘에이닷 오토’를 적용했다고 14일 밝혔다.

에이닷 오토는 운전자의 운행 패턴과 주행 상황을 종합적으로 인지하는 지능형 AI 에이전트다. 차량의 인포테인먼트 시스템(IVI)에 탑재돼, 운전 중에도 조작 부담 없이 AI를 활용할 수 있다.

또 전화·뉴스 안내·티맵(내비게이션)·음악 등 인포테인먼트 서비스는 물론, 차량 실내 온도와 공기를 관리하는 공조 시스템, 창문 개폐 등 주요 차량 기능도 음성으로 제어할 수 있다. 특히 한국어 특화 거대언어모델(LLM)인 에이닷 4.0(A.X 4.0)이 적용돼, 차량 내 대화형 AI를 통해 음성으로 다양한 기능을 제어할 수 있는 것이 특징이다.

예를 들어 출근 시 운전자가 차량에 탑승하면 기존 운행 패턴을 분석해 목적지로 사무실을 먼저 제안한다. 미세먼지가 많은 상황에서 창문이 열려 있을 경우에는 창문 닫기를 제안하는 등 상황에 맞는 ‘맞춤형 서비스’를 제공한다.

아울러 에이닷 오토는 에이닷 모바일 앱과 연동돼 차량과 모바일을 아우른다. 에이닷 모바일 앱에 저장된 일정이 있을 경우, 이를 기반으로 목적지를 제안하는 식이다.

SKT는 르노코리아 필랑트 적용을 시작으로 향후 다른 브랜드 차량에도 에이닷 오토를 확대할 계획이다. 차량 브랜드별 요구에 맞춰 에이닷 오토를 온디바이스 설루션 등으로 제공해, AI를 통한 운전 편의성을 높일 방침이다.

김지훈 SKT 에이닷 사업 담당은“에이닷 오토의 출시를 통해 차량 내 AI 에이전트의 새로운 가능성을 열었다”며 “앞으로도 다양한 접점에서 AI 에이전트 기능을 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.