[헤럴드경제=김용훈 기자] 작년 12월 취업자 수가 전년 동월 대비 16만8000명 증가하며 취업자 증가세가 12개월 연속 이어졌다.

14일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 12월 고용동향’에 따르면, 12월 취업자 수는 2천820만9천명으로 1년 전보다 16만8000명(0.6%) 늘었다. 지난해 12월 감소 이후 올해 1월 증가 전환한 뒤 1년 내내 플러스 흐름을 유지한 것이다.

다만 증가 폭은 하반기 평균을 밑돌며 연말로 갈수록 고용 증가세는 둔화되는 모습이다.

하반기에는 9월 30만명대 증가 이후 10월 10만명대로 축소됐다가 11월 20만명대로 회복했지만, 12월 다시 감소했다.

연령별로는 청년층(15~29세) 취업자가 감소하며 고용 부진이 지속됐다. 반면 60세 이상에서는 취업자가 늘며 전체 고용 지표를 떠받쳤다.

산업별로는 보건업 및 사회복지서비스업, 운수·창고업 등 서비스업에서 취업자가 증가한 반면, 제조업과 건설업, 농림어업에서는 감소세가 이어졌다.

실업자는 전년 동월 대비 늘어나며 실업률도 상승했다. 연말 고용은 증가세를 유지했지만, 청년 고용과 경기 민감 업종 부진이 과제로 남았다.