거래시간 연장, 세계적인 추세 내년 말에는 24시간 체제로 진화

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국거래소가 오는 6월부터 프리마켓과 애프터마켓을 도입해 거래시간을 총 12시간으로 늘린다. 이에 더해 내년 말까지는 24시간 거래 가능한 시장을 만들 계획이다.

한국거래소는 13일 “글로벌 투자자 유치 경쟁에 대응하고 우리 자본시장의 경쟁력과 국제적 정합성을 제고하기 위해 2027년 12월을 목표로 24시간 거래 체계 구축을 추진하고 있다”며 “그 일환으로 우선 24시간 거래체계의 중간 단계인 12시간 거래체계를 구축하고자 한다”고 밝혔다.

이를 위해 거래소는 오전 7∼8시 프리마켓을 운영하고, 오후 4∼8시 애프터마켓을 운영하는 안을 추진한다. 대체거래소인 넥스트레이드 프리마켓 개장 시각(오전 8시)보다 1시간 일찍 장을 열게 된다.

거래소는 내년 말을 목표로 파생상품시간 거래시간도 24시간으로 연장키로 했다. 현재 파생상품은 정규 시장(오전 8시 45분∼오후 3시 45분)과 야간 거래(오후 6시∼다음 날 오전 6시)를 포함해 19시간 체제다.

거래일부터 이틀 후(T+2) 이뤄지던 주식시장 결제도 거래 다음 날(T+1)로 단축할 계획인 것으로 알려졌다.

거래시간 연장이 전 세계적 추세다. 미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 산하 거래소인 아르카(NYSE ArcaArca)는 16시간 거래를 하고 있고, 하반기에는 나스닥과 함께 24시간 거래 서비스를 개시할 예정이다. 런던, 홍콩거래소도 24시간 거래 체제 도입을 검토 중이다.

거래소는 “글로벌 주요 거래소의 움직임은 국경을 초월하는 증권시장의 유동성 경쟁에서 도태되지 않기 위한 노력”이라며 “이들은 특히 한국 등 아시아 국가 리테일 투자자들의 유동성을 흡수하기 위한 것이라고 한목소리를 내고 있다”고 짚었다.

노동 부담 문제와 관련해서는 “전국에 산재한 지점 주문을 금지하고, 본점과 홈트레이딩서비스·모바일트레이딩서비스(HTS·MTS)를 통한 주문으로만 제한해 부담을 최소화하겠다”고 설명했다.

이어 “증권업계가 주장하는 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 참여의 경우 정규시장 외에는 선택적으로 참여하도록 해 증권사 부담이 발생하지 않도록 할 계획이고, 정보기술(IT) 개발 부담 최소화를 위한 다각적 방안도 강구하겠다”고 덧붙였다.