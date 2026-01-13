일본 측 ‘깜짝 이벤트’…李대통령 “평생의 로망 이뤘다” 다카이치 총리, 李대통령에게 ‘드럼 스틱’ 선물

[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자] 일본 순방 중인 이재명 대통령이 13일 다카이치 사나에 일본 총리와 케이팝 데몬 헌터스의 ‘골든’과 BTS의 ‘다이너마이트’를 연주하며 즉석 드럼 합주에 나섰다.

김남준 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “환담 자리에서 양 정상은 일본 측이 마련한 푸른색 유니폼을 함께 착용하고, 일본의 대표적인 악기 브랜드인 ‘펄’ 드럼 앞에 나란히 앉아 즉석 드럼 합주를 선보였다”면서 이같이 밝혔다.

이날 공동 언론 발표 후 양 정상은 비공개 환담에 나섰는데, 이때 일본 측이 사전에 공개되지 않았던 깜짝 이벤트를 마련해 현장의 이목을 집중시켰다고 한다.

김 대변인은 “이번 이벤트는 양 정상 간의 호흡과 친밀감을 상징적으로 보여주기 위해 일본 측이 특별히 준비한 프로그램”이라며 “양 정상이 케이팝 데몬 헌터스의 ‘골든’과 BTS의 ‘다이너마이트’를 함께 연주하며 환담을 특별한 문화 교류의 장으로 만들었다”고 했다.

이 자리에서 이 대통령은 “오늘 평생의 로망을 이뤘다. 어릴 적부터 드럼을 치는 것이 소원이었다”고 소감을 밝히기도 했다. 이에 다카이치 총리는 이 대통령에게 즉석에서 드럼 연주 방법을 직접 설명하며 합주를 이끌었다는 것이 김 대변인의 설명이다.

이날 또한 다카이치 총리가 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물했다고 청와대는 밝혔다. 김 대변인은 “양 정상은 각각 스틱에 서명해 서로 교환했다”면서 “이날 착용한 유니폼에는 각국 국기와 정상의 영문 성함이 새겨져, 예기치 못한 이벤트 속에서도 한일 정상 간 우정과 상호 존중의 의미를 더했다”고 말했다.

이날 다카이치 총리는 이 대통령 숙소에 나와 직접 환영에 나서는 등 예우를 더했다.

김 대변인은 브리핑에서 “이번 방문에서는 무엇보다 일본 측의 극진한 환대가 돋보였다”며 “이 대통령이 오사카에 도착해 나라에 이르기까지 일본 측은 최고 수준의 경호를 제공했다”고 했다.

이어 그는 “또한 나라의 숙소에 도착한 직후, 당초 예정과 달리 다카이치 총리가 직접 숙소 앞에서 이 대통령을 깜짝 영접했다”면서 “이에 이 대통령은 ‘대한민국 국민들도 총리님이 써주시는 세심한 마음에 감사해 할 것’이라며 깊은 사의를 표했다”고 말했다.