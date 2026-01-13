[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 신월5동 주민센터 내 방아다리 공동육아방을 ‘서울형 키즈카페’로 리모델링하고, 13일부터 운영을 시작한다고 밝혔다.

‘서울형 키즈카페’는 저렴한 비용으로 날씨 제약 없이 이용할 수 있는 공공형 실내놀이터다.

이번에 개관한 신월5동점은 양천구 내 8번째 서울형 키즈카페다. 볼풀머신을 통해 공기의 흐름과 압력을 체험하는 ‘말랑말랑 달나라’, 우주선 탑승 놀이를 즐길 수 있는 ‘꼬마우주선’, 우주선 내부를 연상케 하며 다양한 활동이 가능한 ‘은하수 마루’ 등으로 구성해 재미있고 창의적인 놀이경험을 제공한다.

놀이공간 전반에는 안전 매트와 모서리 보호대를 설치해 아이와 보호자가 안심하고 이용할 수 있도록 했다. 놀이교구를 포함한 시설 내부는 전문 소독업체를 통해 위생적으로 관리할 예정이다.

또 36개월 이상 아동을 대상으로 보호자 동반 없이 이용할 수 있는 ‘놀이돌봄 서비스’를 운영해, 보호자가 잠시 자리를 비워야 할 경우에도 안심하고 아이를 맡길 수 있는 돌봄 환경을 제공한다.

이용 대상은 서울시 거주 0~6세 아동과 보호자이며, 이용료는 2시간 기준 아동 2000원, 보호자 1000원이다. 운영 시간은 평일 오전 10시부터 오후 6시까지, 토·일요일은 오전 9시부터 오후 5시 50분까지다.