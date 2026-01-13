아비커스의 ‘HiNAS’ 해양대 교육에 적용 차세대 자율운항 기술 공동 연구도 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 국립한국해양대학교는 13일 대학본부에서 HD한국조선해양, 아비커스와 차세대 자율운항 보조시스템 기술 발전과 전문 인력 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 세 기관은 자율운항 보조시스템 기반의 교육·연구·실증 생태계를 공동으로 구축할 계획이다. 대학의 교육 역량과 산업계의 기술력을 유기적으로 결합해 미래 해양·조선 산업을 선도할 실무형 자율운항 전문 인재를 체계적으로 양성하는 것이 목표다.

협약의 핵심은 실제 상용 자율운항 보조시스템을 활용한 현장 중심 교육이다. 아비커스의 자율운항 보조시스템 ‘HiNAS’를 국립한국해양대학교 실습선에 설치해 실증 환경을 조성하고 저궤도 위성 통신 기반의 원격 운항 모니터링과 데이터 수집 체계를 구축할 예정이다. 이를 통해 학생들은 실제 운항 데이터를 활용한 실습과 분석을 경험하게 된다.

아울러 국립한국해양대학교의 교육용 시뮬레이터에도 HiNAS를 적용해 해사대 학생은 물론 선사와 산업 종사자를 대상으로 한 자율운항 보조시스템 교육 프로그램을 공동 운영할 계획이다. 실제 운항 시나리오를 기반으로 한 실습을 통해 자율운항 보조시스템 운용 역량을 체계적으로 강화한다는 구상이다.

세 기관은 교육 협력을 넘어 차세대 자율운항 기술과 운항 시스템에 대한 공동 연구에도 나선다. 국제해사기구(IMO) MASS Code 등 국제 자율운항 규제와 표준에 대응한 기술 검증과 표준 제안 활동을 추진하고, 연구 성과를 학술 논문으로 발표해 글로벌 기술 경쟁력 확보를 도모할 방침이다.

류동근 국립한국해양대학교 총장은 “이번 협력은 대학 교육을 실제 산업 현장과 긴밀히 연결하는 중요한 계기”라며 “자율운항 보조시스템을 직접 경험하고 연구할 수 있는 교육 환경을 통해 미래 해양 산업을 이끌 전문 인재를 양성해 나가겠다”고 말했다.

김형관 HD한국조선해양 대표는 “자율운항 기술은 조선·해운 산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 분야”라며 “이번 산학 협력을 통해 자율운항 시스템이 선박 플랫폼과 자동화 시스템 전반에 효과적으로 적용될 수 있도록 인재 양성과 기술 협력에 적극 나서겠다”고 밝혔다.