서울시교육청 K-STEM 실현 계획 수립·발표 수업 방식 변화·맞춤형 지원·인재양성 추진

[헤럴드경제=김용재 기자] 서울시교육청이 서울 학생의 수학·과학 미래·인공지능(AI)역량을 강화하기 위해 ‘서울형 수학·과학·융합교육 추진 통합 브랜드’를 실현한다고 밝혔다.

서울시교육청은 13일 서울형 수학·과학·융합교육 통합 브랜드인 ‘K-스템(STEM) 실현 계획’을 수립하고 발표했다.

이번 계획은 기존의 수학·과학·융합교육 정책을 하나의 실행 체계로 통합한 것이다. 서울의 모든 학생이 데이터 기반 탐구 역량과 융합적 문제해결력을 갖춘 인재로 성장하도록 돕는데 주안점을 뒀다.

K-STEM 실현 계획의 핵심은 수업의 변화다. 서울시교육청은 문제 풀이 중심 수업에서 벗어나 학생이 질문을 만들고 데이터를 분석해 결론에 이르는 데이터 기반 탐구중심 협력학습과 질문이 있는 STEM 교실을 확산할 계획이다.

수업 혁신을 뒷받침하기 위해 ‘K-STEM Bank(교구 공유 은행)’도 운영한다. 각 교육지원청을 거점으로 수학 교구·과학 디지털 센서와 AI, 소프트웨어, 첨단 실험 기자재 등을 학교에 대여한다.

이외에도 학습역량 결손 해소 프로그램과 수준별 탐구 모듈을 제공하고 진단-분석-맞춤 지도로 이어지는 체계적 지원을 운영한다. AI 학습 플랫폼과 공학 도구를 활용해 학생별 데이터 기반 맞춤형 피드백을 제공한다.

서울시교육청은 수학과학융합교육센터를 확장하고 AI 분야 영재교육원을 세워 소외계층 영재 발굴에도 나선다. 2027년부터는 서울사대부고와 건국사대부고가 제3기 서울형 과학중점학교로 참여할 예정이다.

정근식 서울시교육감은 “K-STEM을 통해 모든 학생이 출발선에 관계없이 미래 사회의 핵심 인재로 성장할 수 있도록 촘촘하게 지원하겠다”고 말했다．