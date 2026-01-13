올해 상반기 집행률 목표 60%…경제전망 반영

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 올해 상반기 재정·공공기관·민간투자 등 공공부문에 지난해보다 3조5000억원 늘어난 총 393조8000억원을 집행하기로 했다.

임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관은 13일 오후 정부서울청사에서 관계부처 합동 ‘재정집행 점검회의’를 이 같은 내용의 신속집행 추진계획 및 중점관리사업 집행계획 등을 논의했다.

임 차관은 이 자리에서 “경기 회복세를 확실히 뒷받침하고 미국 관세 영향 등 대외 불확실성에 적극 대응하기 위해 정부의 집행 역량을 상반기에 집중할 필요가 있다”고 강조했다.

집행 분야별로는 재정 사업 354조5000억원, 공공기관 투자 37조1000억원, 민간투자 2조2000억원이다. 기획처는 2026년 경제 전망 등을 고려해 상반기 집행률 목표를 60% 수준으로 설정했다고 설명했다.

아울러 인공지능(AI)과 신산업 혁신, 에너지 전환, 문화강국 지원 등 초혁신경제 실현과 소상공인·저소득층 지원에 직결되는 핵심 사업 34조5000억원을 ‘중점 관리 대상’으로 별도 선정했다. 이들 사업에 대해서는 상반기 중 70% 이상인 24조1000억원을 집행한다는 계획이다.

아울러 신속한 집행을 위해 월 1회 이상 현장을 직접 찾아가는 집행 점검도 새로 도입한다.

임 차관은 “재정 혜택의 최종수요자인 국민에게 재정이 빠르게 전달될 수 있도록 상반기 중 재정집행 점검회의를 집중적으로 개최해 집행상황을 수시로 점검할 계획”며 관계 부처에 적극적인 협조를 당부했다.