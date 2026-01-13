태광산업 100% 출자회사 삼성전자 등에서 근무한 김진숙 초기 대표로 선임 애경산업, SIL 앞세워 글로벌 뷰티 시장 공략

[헤럴드경제=한영대 기자] 태광그룹은 독자적 뷰티 브랜드 전개를 위한 코스메틱 전문법인 SIL을 신설했다고 13일 밝혔다.

SIL은 태광산업이 100% 출자한 자회사이다. 글로벌 컨설팅그룹 커니와 삼성전자 등을 거친 신사업 전문가 김진숙 대표가 초대 대표로 선임됐다.

법인명 SIL은 실(絲, Thread)과 실(室, Room)의 중의적 의미를 담고 있다. 실(絲)은 개별 브랜드의 고유한 정체성을 지키면서 다른 브랜드와 유기적으로 연결되는 비전을 표현했다. 실(室)은 고객의 실질적인 피부 고민을 해결하는 제품력(Lab, 연구실)과 감각적인 브랜드 경험(Atelier, 화실)의 조화를 추구하는 정체성을 상징한다.

이번 법인 설립은 태광산업이 1조5000억원 규모로 추진 중인 신사업 투자 계획의 일환이다. 태광산업은 다음 달 인수가 마무리되는 애경산업과 SIL을 양 축으로 글로벌 K-뷰티 시장을 공략할 계획이다. 애경산업의 제조·유통 기반과 시장 경험을 바탕으로 사업 초기 안정적인 시장 안착을 추진하고, SIL을 통해 새로운 출발의 이미지를 강조하는 브랜딩 전략을 속도감 있게 전개하는 투트랙 전략이다.

SIL은 제품 개발 초기부터 지속가능한 K-뷰티 모델을 구현할 계획이다. 올해 상반기에는 피부가 스스로 회복하도록 돕는 특허 성분을 사용한 프리미엄급 스킨케어 브랜드를 선보일 예정이다.

SIL은 초기에 디지털 퍼스트 전략을 중심으로 브랜드 입지를 다질 예정이다. 이후 그룹의 유통·미디어·인프라 계열사와의 시너지를 통해 접점을 확대한다. 일본과 미국, 중국 등 주요 글로벌 시장 진출도 단계적으로 추진한다.

김진숙 대표는 “SIL은 고객과 직접 연결되는 사업 구조로 전환하기 위해 출발한 실험적인 프로젝트”라며 “콘텐츠와 데이터로 고객 니즈를 파악하고, 지속적인 개선과 맞춤을 통해 즉각적으로 실행하는 방식을 통해 변화하는 K-뷰티 시장에 접근할 것”이라고 말했다.