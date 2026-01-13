광주시와 ‘차량용 AP모듈’ 증설 투자협약 올 12월 완공…자율주행 부품 경쟁력 강화 광주 사업장 확대…지역 균형발전에 기여

[헤럴드경제=김현일 기자] LG이노텍이 약 1000억원을 투자해 광주광역시에 차량용 반도체 부품 생산라인을 증설한다. 이번 투자로 신사업 경쟁력 강화는 물론 지역 균형발전에도 기여할 수 있을 것으로 보고 있다.

LG이노텍은 13일 광주광역시와 이같은 내용의 투자협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. MOU에 따라 올해 12월까지 신규 공장을 완공하고 차량용 애플리케이션 프로세서(AP) 모듈을 생산할 계획이다.

차량용 AP모듈은 차량의 두뇌 역할을 하는 부품으로, LG이노텍이 지난해 첫 시동을 건 신사업이다. 첨단운전자보조시스템(ADAS), 디지털 콕핏 같은 자동차 전자 시스템을 통합 제어하는 데 쓰인다.

자율주행 등 커넥티드카 발전으로 세계 차량 AP모듈 시장 규모는 올해 총 3300만개에서 2030년 1억 1300만개로 매년 22%씩 성장이 예상되고 있다. 그러나 성장세에 비해 사업에 뛰어든 기업은 현재 극소수에 불과하다.

LG이노텍은 지난해 말부터 이미 글로벌 반도체 기업에 차량용 AP모듈을 공급하고 있으며 추가 고객 확보를 위한 프로모션에도 적극 나서고 있다. 이번 투자로 차량 AP모듈 사업 경쟁력을 높여 경쟁 우위를 더욱 확고히 한다는 방침이다.

LG이노텍 광주사업장은 현재 900여명의 임직원이 근무하고 있으며 차량용 통신∙조명∙카메라모듈 등을 생산하고 있다. 신규 공장을 완공하면 LG이노텍 광주사업장 전체 연면적은 총 9만7000㎡(약 2만9000평)로 늘어난다.

강기정 광주광역시장은 “이번 LG이노텍의 투자는 비수도권∙지방 투자를 통한 지역 균형발전 측면에서 매우 의미가 있다”며 “이번 투자가 광주시의 ‘미래차 소부장 산업육성’의 마중물이 될 것으로 기대하고 있으며, 신규 고용창출 등 광주 지역 경제에 활력을 불어넣도록 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

문혁수 LG이노텍 사장은 “1985년 준공한 광주사업장은 LG이노텍 모빌리티솔루션사업의 ‘마더 팩토리’”라며 “핵심 사업의 기반이 되는 전략적 요충지인 만큼 광주 지역사회 및 협력회사들과 동반 성장하며 고객을 위한 탁월한 가치를 창출할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 했다.

LG이노텍은 광주광역시를 포함해 경상북도 구미, 경기도 파주와 안산, 서울 마곡 등 국내 5개 지역에 사업장을 운영하고 있다.

지난해 3월에는 경상북도 및 경북 구미시와 6000억원 규모의 투자협약을 체결하는 등 국내 투자를 지속하고 있다. 올 연말까지 구미 사업장에 고성능 반도체 기판인 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 양산 라인 확대 및 고부가 카메라 모듈 생산을 위한 신규 설비를 갖출 계획이다.

앞서 LG이노텍은 ▷자율주행(AD)·ADAS용 부품 ▷고부가 반도체 기판 ▷로봇∙드론∙우주산업용 부품 등을 미래 육성사업으로 지정했다. 미래 육성사업의 매출 비중을 2030년까지 8조원 이상, 전체 매출의 25% 이상 규모로 끌어올린다는 계획이다.