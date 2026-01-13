[헤럴드경제=김보영 기자] 경기도 의정부시에서 혼자 사는 여성의 집에 침입해 성폭행을 시도한 피의자가 이틀째 의식불명 상태인 것으로 확인됐다.

13일 의정부경찰서는 특수강도강간 미수 혐의로 50대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 12일 정오께 의정부시에서 잠겨있지 않은 창문을 통해 여성 B씨가 혼자 거주하는 한 3층 주택에 침입한 혐의를 받고 있다.

그는 금품을 절취하기 위해 집 안을 둘러보다 B씨가 잠에서 깨자 흉기로 위협하며 성폭행을 시도한 것으로 조사됐다.

A씨는 B씨가 강하게 저항하자 자신의 사무실이 있는 오피스텔로 도주했으나, 사건 발생 약 3시간 만에 경찰에 검거됐다.

다만 검거 당시 A씨는 다량의 수면제를 섭취해 의식불명 상태였던 것으로 전해졌다.

A씨는 현재 병원에서 치료를 받고 있으며, 일부 외부 자극에는 반응을 보이지만 완전히 의식을 회복하지는 못한 상태인 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨와 B씨가 서로 일면식도 없는 사이인 것으로 파악했으며, A씨가 의식을 회복하는 대로 범행 동기 등을 조사할 예정이다.