미국선 2위인데 중국선 1위…‘기막힌 노하우’로 코스트코 제친 이 회사 [나우,어스]

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 선전의 한 샘스클럽 매장. 주말 오후, 아이들은 대형 쇼핑 카트에 올라타 있고 부모들은 천장이 높게 뚫린 통로를 천천히 걸으며 계란과 스테이크, 수입 과자를 고른다. 시식 코너 앞에는 줄이 늘어서 있다. 얼핏 보면 미국 교외의 코스트코 풍경과 다를 게 없다. 다만 한 가지. 여기는 코스트코가 아니라 샘스클럽이다. 미국에선 늘 코스트코의 그늘에 가려 있던 샘스클럽이 중국에서는 판을 뒤집었다. 월스트리트저널(WSJ)은 “샘스클럽이 중국에서 코스트코가 장악한 바로 그 영역에서 보기 드문 성공을 거두고 있다”고 전했다. ‘미국에선 2등’이었던 브랜드가 중국에서는 프리미엄 창고형 매장의 대표주자가 된 셈이다. 숫자부터 다르다. 샘스클럽은 중국에 약 60개 매장을 운영 중이다. 3년 전 39개에서 빠르게 늘었다. 일부 대형 매장은 연매출이 5억달러를 넘는다. 반면 코스트코는 2019년 중국 1호점을 연 뒤 현재 매장이 7개에 그친다. 중국에서 먼저, 더 깊게 들