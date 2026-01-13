서울 시내버스 노동조합이 무기한 전면파업에 돌입한 13일 오전 서울 시내의 한 버스정류장 전광판에 버스 출발대기 안내가 표시돼 있다. 서울시에 따르면 노사 간 임금협상이 입장 차이를 극복하지 못한 채 이날 오전 1시30분께 최종 결렬됐다.

이상섭 기자


babtong@heraldcorp.com