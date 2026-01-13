14일 동작구서 김병기 사퇴 촉구 집회

[헤럴드경제=정석준 기자] 배현진 국민의힘 의원은 13일 “김병기에 조력한 국민의힘 내부의 프락치설이 실제인지 강력히 내부 감찰하고 응당한 처분을 해야한다. 당무감사실은 이런데 필요하다”고 밝혔다.

국민의힘 서울시당위원장인 배 의원은 이날 페이스북에서 “더불어민주당이 어제 김병기를 제명처리하며 또 꼬리자르기를 시도하고 있는데 우리 지도부는 이 사안을 끝까지 추적 징벌케하여 공직사회의 본을 보여야 한다”며 이같이 주장했다.

그는 “국민의힘 동작 갑의 당협위원장과 당원들이 동네 구의원 법인카드까지 뺏어 쓴 의혹이 있는 김병기의 사퇴를 촉구하고 우리 당내에서 김병기 수사를 무마한 의혹이 불거진 ‘고위 경찰출신 친윤’의원에 대한 고발장을 서울경찰청에 지난주 제출했다”고 말했다.

그러면서 “감히 여권의 비위 행위를 덮어주는 보험까지 들어두며 우리 대여투쟁의 근본을 흐린 자가 있다면 그는 더 이상 국민의힘일 자격이 없다”며 14일 김 의원의 지역구인 서울 동작구에서 당원들과 김 의원 사퇴를 촉구하는 집회를 갖는다고 예고했다.