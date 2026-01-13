오는 19일부터 다음달 13일까지 4주간 실시

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 오는 19일부터 2월 13일까지 4주간 ‘설 명절 먹거리 안전 특별 기획수사’를 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 수사는 명절에 많이 소비하는 식품의 제조 및 판매 전 과정에서 발생할 수 있는 불법·비위생 행위를 폭넓게 살펴 식품의 안전 확보와 불법 행위 예방을 위해 시행된다. 특히 명절에 소비가 급증하는 제수용 즉석섭취․편의식품, 참기름, 건강식품 등 식품 제조·판매하는 업소와 한우, 엘에이(LA)갈비 등 축산물 가공․판매업소를 중점 대상으로 점검한다.

단속 대상은 과거 위반 이력이 있거나 위생 상태가 불량하다고 의심되는 업소, 원산지 표시나 식품 표시·광고 관련 민원·제보가 접수된 업소 등 위험 요인을 종합적으로 고려해 선정하며, 특히 원산지 표시 위반이나 위생관리 부실이 우려되는 업소를 선제적으로 점검할 방침이다.

주요 수사 내용은 ▷원산지 거짓·혼동 표시 ▷식품 취급 기준 및 규격 위반 ▷질병의 예방․치료에 효능이 있는 것으로 인식할 우려가 있는 표시․광고 행위 ▷무표시 또는 소비기한 경과제품 원재료 사용 등이며, 현장 확인과 전문기관 검사를 병행해 식품 안전관리를 한층 강화할 계획이다.

또 이번 기획 수사에서 위법 사항이 적발될 경우, 관련 법령에 따라 형사입건 및 관할기관 통보 등 엄정하게 조치할 예정이다.

원산지 거짓·혼동 표시의 경우 ‘농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률’에 따라 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금, 식품 취급 기준 및 규격 위반은 ‘식품위생법’에 따라 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하의 벌금, 식품을 질병의 예방․치료 효능이 있다고 부당하게 표시․광고한 경우 ‘식품 등의 표시․광고에 관한 법률’에 따라 10년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금이 부과된다.