[헤럴드경제=채상우 기자] 방송인 노홍철과 정의선 현대차그룹 회장의 인연이 화제가 되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 등에선 노홍철이 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 일일 대통령경호처 명예 경호관에 위촉됐을 당시 영상이 확산했다.

영상에서 노홍철이 정의선 회장에게 다가가자 정 회장은 “잘 있었어?”라며 친근한 목소리로 인사를 건넸다. 노홍철이 허리를 굽혀 인사하자 정의선은 “어디 앉아있냐”는 말을 했다. 노홍철이 “오늘 경호처장이랑 같이 있어 왔다 갔다 하고 있다”고 답했다. 정 회장인 “잘하라”고 했고, 노홍철은 “화이팅입니다 형님”이라고 한뒤 정 회장에게 주먹을 내밀었다. 정 회장도 주먹을 살짝 맞대는 주먹인사로 화답했다.

정 회장과 노홍철의 관계는 2023년 5월로 거슬러 올라간다. 정 회장과 노홍철은 당시 전국경제인연합회가 개최한 국민소통 프로젝트인 한국판 버핏과의 점심 ‘갓생 한 끼’에서 함께 했다. 정 회장과 노홍철은 박재웅 쏘카 대표와 함께 MZ세대 30인의 1호 멘토로 등장한 바 있다. 노홍철은 당시 행사에 앞서 “제가 아는 형님 중 차 가장 많이 파는 형님”이라고 정 회장을 인스타그램 등에 소개했다.