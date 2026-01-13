산케이신문 “李 대통령 실용 외교에 중대 고비”

[헤럴드경제=김영철 기자] 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현에서 만날 예정인 가운데 일본 언론은 한일 양국 정부의 최대 공통 현안은 미국의 신고립주의라고 주장했다.

산케이신문은 이날 양국 정상 간 회담을 앞둔 다카이치 총리의 최대 목표는 “도널드 트럼프 미 행정부가 미주 대륙을 중심으로 한 서반구 중시를 분명히 해 동아시아 안보 환경에 불확실성이 커진 가운데 양호한 일한 관계를 강화하는 것”이라고 보도했다.

신문은 트럼프 행정부가 지난해 12월 발표한 국가안보전략(NSS)을 ‘돈로주의’라고도 불리는 미국의 신고립주의 대표 사례로 꼽으면서 “중국, 러시아, 북한의 위협에 직접 노출된 한국과 일본으로서는 미국을 동아시아와 이어놓는 게 안보에 직결된 문제”라며 한미일 협력 관계는 “미국을 계속 동아시아에 관여하도록 하는 중요한 통로”라고 전했다.

이 신문은 또 이번 한일 정상회담은 일본과 중국을 상대로 각각 관계 강화를 추진해온 이 대통령의 실용 외교에 중대 고비가 될 수도 있어 보인다고 짚었다.

그러면서 이 대통령이 이번 정상회담에서 중일 갈등과 한중일 3국 경제 문제에 어떻게 대응할지가 주목된다며 시진핑 중국 국가주석은 지난 5일 이 대통령과 정상회담에서 “역사의 올바른 편에 서서 올바른 전략적 선택을 해야 한다”고 말했다고 전했다.

요미우리신문은 “이번 한일 정상회담에서는 중국, 북한과 트럼프 행정부에 대한 대응 등을 논의할 전망”이라며 “양국 정상간 셔틀 외교 재개이후 일본 지방에서 한국 대통령을 단독으로 맞는 것은 처음”이라고 소개했다.

이 대통령은 이날 일본을 방문해 다카이치 총리의 고향인 나라현에서 다카이치 총리와 회담할 예정이다. 앞서 양국 정상은 지난해 10월 30일 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 만나 셔틀 외교 지속 의지를 확인했다.