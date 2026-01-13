2019년부터 LCK 후원 협약 아시안게임 응원 마케팅 예정

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리은행은 지난 12일 라이엇 게임즈와 리그 오브 레전드(LoL)의 국내 프로리그인 ‘리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)’ 메인 파트너십 계약을 연장했다고 13일 밝혔다.

우리은행은 지난 2019년부터 LCK를 후원해 왔다. 그간 ‘우리WON뱅킹 고등 LoL 리그’를 네 차례 개최해 e스포츠 신인을 발굴했으며 지난 2023년 항저우 아시안게임에서는 e스포츠 국가대표팀을 후원했다. 또한 LCK 팬을 위해 우리WON뱅킹에서 e스포츠관을 운영하고 대회 결승전에서 현장 이벤트 공간을 마련해 한정판 굿즈를 증정하는 등 다양한 이벤트로 팬들과 소통해 왔다.

우리은행은 올해에도 1월 LCK 컵대회를 시작으로 온오프라인에서 다양한 이벤트를 선보일 예정이다.

특히 대한체육회 공식 파트너사로 선정된 우리금융그룹은 리그 오브 레전드가 올해 아이치-나고야 아시안게임 e스포츠 정식 종목 채택을 계기로 e스포츠 국가대표팀에 대한 응원 마케팅을 펼칠 계획이다.

정진완 우리은행장은 “항저우 아시안게임에서 금메달을 획득하며 국민에게 기쁨을 선사했던 e스포츠의 감동을 잊지 못한다”며 “양 기관의 파트너십이 e스포츠 발전과 저변 확대에 큰 도움이 되길 희망한다”고 말했다.