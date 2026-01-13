사저 보존과 활용방안 논의

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)는 ‘서울 동교동 김대중 가옥’을 체계적으로 보존하고 관리하기 위해 12일 ‘김대중 대통령 동교동 사저 보존위원회(이하 보존위원회)’ 제1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 ‘서울 동교동 김대중 가옥’이 국가등록문화유산으로 등록 고시된 이후 처음 열린 공식 자리다. 사저의 역사적 가치를 계승하기 위한 마포구와 소유자, 유족, 관계자의 협력이 본격화되는 뜻깊은 출발점이 됐다.

제1차 회의에 앞서 ‘서울 동교동 김대중 가옥’의 국가등록문화유산 등록을 축하하는 기념식이 열렸다.

이후 열린 회의에서는 기념관 조성을 위한 공간 활용 계획과 주변 관광 자원과의 연계 방안 등 해당 유산의 가치를 극대화할 방안을 심도 있게 논의했다.

회의 후 보존위원회는 김대중 대통령이 생전 사용했던 가구와 서재 등 내부 보존 상태를 점검하기 위해 동교동 가옥 현장을 방문했다.

마포구는 앞으로도 보존위원회를 중심으로 소유자, 유족, 관련 단체 등과 유기적인 협력 체계를 강화할 예정이다.

또한 인근 문화 자원과 연계한 관광코스를 개발하는 동시에 세계인이 찾는 평화의 성지로서 김대중 가옥을 대한민국 대표 근현대 문화 거점으로 조성해 나갈 방침이다.

보존위원회 위원장인 박강수 마포구청장은 “이번 기회를 통해 대통령께서 묵묵히 걸어오신 용기와 발자취를 미래세대가 직접 체험하고, 그 정신을 창의적으로 계승할 수 있는 ‘역동적인 문화의 장’으로 가꾸어 나가겠다”고 강조했다.