13일 우리금융캐피탈 vs 크라운해태 WC전

[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 PBA 팀리그가 13일부터 포스트시즌에 돌입한다.

PBA는 “13일부터 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026 포스트시즌’을 개최한다”고 밝혔다.

팀리그 출범 후 6번째로 열리는 이번 포스트시즌에는 정규리그 종합 1위 SK렌터카를 비롯해 2위 웰컴저축은행, 3위 하나카드, 4위 우리금융캐피탈, 5위 크라운해태 등 총 5개 팀이 참가해 우승 트로피를 놓고 경쟁한다.

PBA 포스트시즌은 계단형 방식으로 진행된다. 첫 경기는 이날 열리는 4위 우리금융캐피탈과 5위 크라운해태가 와일드카드전이다. 와일드카드전은 정규리그 4위 팀인 우리금융캐피탈이 1승을 선점한 상태에서 2전 2승제로 치러진다. 우리금융캐피탈은 1차전에서 승리하면 곧바로 준플레이오프행 티켓을 따낸다. 반면 5위 크라운해태는 1차전을 반드시 잡은 뒤, 같은 날 오후 9시 30분에 이어지는 2차전까지 승리해야만 다음 라운드에 진출할 수 있다.

와일드카드전에 나서는 우리금융캐피탈과 크라운해태의 상대 전적은 3승2패로 크라운해태가 근소하게 앞서 있다. 하지만 우리금융캐피탈은 5라운드에 7승2패(승점 22)로 우승을 차지할 정도로 최근 기세가 상당히 좋다. 5라운드 MVP를 차지한 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(11승2패, AVG 1.406)를 필두로 풍부한 경험을 앞세워 도전장을 내민다.

두 시즌 만에 포스트시즌에 나서는 크라운해태는 5라운드에 4승5패(승점 11)로 5위에 위치하는 등 다소 주춤했다. 다만 5라운드에 개인 사정으로 불참한 ‘에이스’ 다비드 마르티네스(스페인)이 포스트시즌에 팀에 전격 복귀한다. 마르티네스의 복귀로 전력이 강화된 크라운해태는 팀리그 첫 우승컵 사냥에 나선다.

우리금융캐피탈 리더 엄상필은 “이제 포스트시즌에 무서운 팀은 없다. 최선을 다해 포스트시즌 우승까지 도전해보겠다”고 말했다. 크라운해태 리더 김재근도 “포스트시즌 경기도 정규리그라고 생각하고 부담 없이 임하겠다. 특히 (여자 선수가 출전하는) 2세트와 4세트가 승부처가 될 것 같다”고 언급했다.

와일드카드전의 승자는 14일과 15일에는 정규리그 3위 하나카드와의 준플레이오프(3전 2선승제)가 진행되며, 준플레이오프 승자는 16일부터 정규리그 2위 웰컴저축은행과 플레이오프(5전 3선승제)를 치른다.

포스트시즌 파이널은 18일부터 정규리그 1위 SK렌터카와 플레이오프 승자의 7전 4선승제로 진행된다. 만일 플레이오프가 한 팀의 3전 3승으로 조기 종료될 경우, 파이널 일정이 하루 앞당겨져 17일부터 펼쳐진다.