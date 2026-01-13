[헤럴드경제=조용직 기자] LIV 골프에서 활약하는 아이언헤드(Iron Heads) 골프클럽이 팀 이름을 ‘코리안(Korean) 골프클럽’으로 변경했다고 13일 밝혔다.

LIV 골프의 국내 미디어 관련 업무를 대행하는 스포츠닷은 13일 “이번 팀명 변경은 글로벌 골프 문화에서 확대되고 있는 한국의 영향력과 현대 골프에 대한 새로운 비전을 반영하는 것”이라고 설명했다.

지난 시즌 이 팀은 한국 국적 최초의 LIV 골프 선수 장유빈과 교포 선수 케빈 나(미국), 대니 리(뉴질랜드) 등이 팀을 구성했다. 2026시즌에는 장유빈이 한국프로골프(KPGA) 투어 복귀를 선언했기 때문에 선수단 구성에 변화가 불가피하다.

코리안 골프클럽은 새 시즌 선수 구성에 대해서는 따로 언급하지 않았다.

전날 끝난 LIV 골프 프로모션에서는 KPGA 투어에서 활약한 교포 선수 이태훈(캐나다)과 미국프로골프(PGA) 투어 통산 3승의 앤서니 김(미국)이 2026시즌 출전권을 획득했다. 새로운 한국 선수가 2026시즌 LIV 골프에서 뛸 가능성도 있다.

코리안 골프클럽은 팀명 변경과 함께 백호 로고와 무궁화를 활용한 팀 상징도 새롭게 발표했다.

이 팀의 마틴 김 단장은 “지난해 LIV 골프 코리아 대회에 현장을 찾은 수천 명의 젊은 팬들이 보여준 에너지는 매우 인상적이었다”며 “코리안 골프 클럽은 한국과 전 세계의 한국인을 잇는 새로운 골프 문화를 대표하는 브랜드”라고 말했다.