물가 상승 반영해 아동 급식 단가 1만 원으로 전격 인상 올해 33억 원 투입, 취약계층 아동 1200명에게 균형 잡힌 식사 지원

[헬럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 고물가 시대에 결식 우려 아동들의 영양 불균형을 해소하고 건강한 성장을 돕기 위해 올해부터 아동 급식 지원 단가를 기존 9500원에서 1만 원으로 인상했다.

이번 인상은 최근 가파른 외식 물가 상승을 반영하여 아동들이 가격 부담 없이 양질의 식사를 선택할 수 있도록 하기 위한 조치다. 구는 지난달 ‘송파구 아동급식위원회’ 심의를 거쳐 급식 단가 인상안을 최종 확정했다.

지원 대상은 기준 중위소득 60% 이하인 기초생활수급자, 한부모가족, 차상위계층 가구의 만 18세 미만 아동 중 보호자의 근로·질병·장애 등으로 인해 결식 우려가 있는 아동이다.

구는 이번 사업을 위해 올해 약 33억 원의 예산을 편성했다. 지원 대상 아동 약 1200명은 아동급식카드(꿈나무카드)로 지역 내 일반음식점과 편의점 등 가맹점에서 끼니당 1만 원까지 식사하거나, 지역아동센터 단체급식 등을 통해 지원받을 수 있다.

급식 지원 신청은 아동 본인이나 보호자 등이 거주지 동주민센터를 방문하거나 온라인(복지로)을 통해 연중 상시 가능하다.

서강석 송파구청장은 “급식 지원 단가 인상은 단순한 식비 지원을 넘어 자라나는 아이들의 영양과 건강을 책임지는 필수적인 ‘섬김 행정’”이라며 “앞으로도 송파의 미래인 아이들이 경제적인 어려움으로 끼니를 걱정하지 않고, 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 세심한 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.