“민생 회복·국정 안정 위한 초당적 협력 방안 논의 예정” 국민의 힘은 아직 답변 없어 아파트 부정청약 의혹 이혜훈 후보자…靑 “인사청문회 보면서 판단할 것”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 16일 국회 각 정당 지도부를 청와대로 초청해 오찬 회동을 가질 예정이다.

김병욱 청와대 정무비서관은 12일 춘추관에서 브리핑을 열고 “오찬 간담회는 새해를 맞아 국정운영의 주요 방향을 공유하고 민생 회복, 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의할 예정”이라고 말했다.

김 비서관은 “지난해는 무너진 경제와 민생을 다시 일으켜 세우는 회복과 성장의 시간이었다”면서 “(이 대통령은) 국민이 체감할 수 있는 구체적 변화를 만들고 국가 대도약의 기반 구축에 국정동력을 집중하겠다는 뜻을 밝히고 협력을 당부할 예정”이라고 했다.

그러면서 “의제에 제한을 두지 않고 주요 경제, 민생 현안을 비롯해 국정 전반에 대해 허심탄회한 의견 교환도 할 예정”이라고 덧붙였다.

청와대는 지난 9일 더불어민주당과 국민의힘을 비롯해 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 등 여야 집행부에 오찬을 초대한 상태다.

다만 국민의힘 지도부 참석 가능성이 크지 않다는 지적에 대해 김 비서관은 “국민의힘은 아직 답이 없다. 개혁신당 이준석 대표는 해외 공무가 있어 부득이 불참한다는 뜻을 전해왔고, 천하람 대표는 무슨 일이 있더라도 가겠다고 답했다”며 “나머지 정당의 대표와 원내대표는 모두 참석한다”고 설명했다.

이어 “지난번 정청래, 장동혁 대표와 대통령 간 회담을 가졌듯이 언제든지 국민의힘 지도부가 원한다면 충분히 대화의 시간을 만들겠다”며 “인내심을 가지고 기다리면서 함께하길 기대한다”고 말했다.

김 비서관은 아파트 부정청약, 보좌진 갑질, 아들 병역 특례 등의 의혹이 불거진 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해서는 “인사청문회를 보면서 판단할 것”이라며 기존 입장을 고수했다.

김 비서관은 “아마 최종적으로 인사청문 계획안이 통과되리라 생각하는데, 청와대는 기존에 입장을 밝혔듯 인사청문회에서 후보자의 자질과 능력, 도덕성을 보고 국민이 판단할 것”이라며 “국회에서도 그렇게 판단할 걸로 생각하고 있다”고 밝혔다.

여야는 이 후보자에 대한 국회 인사청문회를 오는 19일 진행하는데 잠정 합의했다. 국회 재정경제기획위원회는 이날 전체 회의에서 이 후보자 인사청문 실시계획서 채택의 건을 상정·의결할 예정이다.