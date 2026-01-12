‘2026 문화관광형 시장 사업’ 선정 7억6000만원 들여 시장 활로 모색

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 동구 동부동 남목마성시장이 중소벤처기업부 주관 2026년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업의 ‘문화관광형 시장 육성사업’에 선정돼 관광시장으로 거듭난다.

울산시 동구는 ‘문화관광형 시장 육성사업’ 선정으로 올해부터 2년 동안 국비와 시비를 포함해 7억6000만원의 사업비를 확보했다고 1일 밝혔다.

문화관광형 시장 육성사업은 전통시장이 보유한 고유 자원과 지역의 역사·문화·관광자원을 연계해 쇼핑과 문화 체험이 가능한 테마형 관광시장으로 육성하는 사업이다.

이에 따라 남목마성시장은 ▷실시간 방송 판매(라이브 커머스)를 활용한 상품 홍보 및 온라인 판로 확대 ▷남목마성을 주제로 한 조형물 설치 ▷육고기 특화거리 조성 ▷대표 먹거리 브랜드화 ▷문화공연 축제 개최 등을 추진한다.

김종훈 울산 동구청장은 “이번 문화관광형 시장 육성사업 선정을 계기로 남목마성시장을 울산 동구를 대표하는 관광형 전통시장으로 가꾸어 남목 지역에 활력을 불어넣을 것”이라고 말했다.