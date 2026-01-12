한병도 “국힘, 잘못된 과거와 단절해야…15일 본회의서 내란 청산할 2차 특검 처리 협조를”

송언석 “국민 피로도만 높여…민주당 공천 뇌물·통일교 특검부터 전향적 검토해야”

한병도 더불어민주당 신임 원내대표(오른쪽)가 12일 서울 여의도 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표와 만나 인사말을 하고 있다. 이상섭 기자
[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 신임 더불어민주당 원내대표는 12일 송언석 국민의힘 원내대표와 만나 “장동혁 국민의힘 대표도 불법 비상계엄에 대해 사과한 만큼 오는 15일 예정된 국회 본회의에서 2차 종합 특검법이 처리될 수 있게 협조해 주셨으면 하는 당부의 말씀을 드린다”고 했다.

한 원내대표는 이날 오후 송 원내대표를 예방해 “(앞서 송 원내대표가) ‘새 부대에 새 술을 담자’는 표현도 해 주셨다”며 이같이 말했다.

그는 “새 술을 새 부대에 담기 위해서는 잘못된 과거와의 단절을 통해 헌 부대를 과감하게 청산하는 것도 필요하다”며 “지금 우리 사회가 청산해야 할 과제는 바로 내란”이라고 꼬집었다.

한편 송 원내대표는 통일교·공천 뇌물 특검법으로 압박했다. 그는 “특검이 필요하다고 저희가 계속 얘기하는데 아직 민주당 반응이 없다”며 “전향적으로 한 원내대표가 입장을 내 주시면 좋지 않겠나 생각한다”고 말했다.

송 원내대표는 “연초부터 정청래 민주당 대표가 2차 종합 특검법을 빨리, 단독으로라도 처리해야 한다는 말씀을 하신 것 같은데 이 부분에 대해서도 더 이상 국민들의 피로를 높이지 말고 민생 쪽으로 방향을 선회해 갔으면 좋지 않겠나 하는 의견을 말씀드린다”고 했다.


