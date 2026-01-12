한병도 “국힘, 잘못된 과거와 단절해야…15일 본회의서 내란 청산할 2차 특검 처리 협조를” 송언석 “국민 피로도만 높여…민주당 공천 뇌물·통일교 특검부터 전향적 검토해야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 신임 더불어민주당 원내대표는 12일 송언석 국민의힘 원내대표와 만나 “장동혁 국민의힘 대표도 불법 비상계엄에 대해 사과한 만큼 오는 15일 예정된 국회 본회의에서 2차 종합 특검법이 처리될 수 있게 협조해 주셨으면 하는 당부의 말씀을 드린다”고 했다.

한 원내대표는 이날 오후 송 원내대표를 예방해 “(앞서 송 원내대표가) ‘새 부대에 새 술을 담자’는 표현도 해 주셨다”며 이같이 말했다.

그는 “새 술을 새 부대에 담기 위해서는 잘못된 과거와의 단절을 통해 헌 부대를 과감하게 청산하는 것도 필요하다”며 “지금 우리 사회가 청산해야 할 과제는 바로 내란”이라고 꼬집었다.

한편 송 원내대표는 통일교·공천 뇌물 특검법으로 압박했다. 그는 “특검이 필요하다고 저희가 계속 얘기하는데 아직 민주당 반응이 없다”며 “전향적으로 한 원내대표가 입장을 내 주시면 좋지 않겠나 생각한다”고 말했다.

송 원내대표는 “연초부터 정청래 민주당 대표가 2차 종합 특검법을 빨리, 단독으로라도 처리해야 한다는 말씀을 하신 것 같은데 이 부분에 대해서도 더 이상 국민들의 피로를 높이지 말고 민생 쪽으로 방향을 선회해 갔으면 좋지 않겠나 하는 의견을 말씀드린다”고 했다.