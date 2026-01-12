미국 현지에 두 번째 해외지점 개소 AI 스타트업 포럼 열고 금융·투자 협력 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금이 미국 실리콘밸리에 해외지점을 열고 국내 스타트업의 북미 진출 지원에 본격적으로 나섰다.

기술보증기금은 미국 실리콘밸리에 ‘실리콘밸리지점’을 신설하고, 현지에서 ‘실리콘밸리 AI 스타트업 포럼’을 개최했다고 12일 밝혔다.

실리콘밸리지점은 기보가 지난해 6월 개소한 싱가포르지점에 이은 두 번째 해외 거점이다. 중소벤처기업부가 실리콘밸리에 조성한 ‘스타트업·벤처 캠퍼스(SVC)’에 주요 산하기관과 함께 입주해 운영된다.

실리콘밸리는 AI, 반도체, 디지털 헬스케어 등 첨단산업이 집약된 지역이다. 기보는 이 지점을 통해 국내 스타트업과 벤처기업의 북미시장 진출을 현지에서 밀착 지원하고, 글로벌 스케일업을 체계적으로 뒷받침할 계획이다.

지난 8일 열린 실리콘밸리 AI 스타트업 포럼에는 현지에 진출한 국내 금융기관과 스타트업, 해외 벤처캐피털 관계자 등 50여 명이 참석했다. 참석자들은 글로벌 기술 트렌드와 북미시장 진출 전략을 공유했다.

발표 세션에서는 노타(NOTA) 스티븐 김 미국법인장과 하이어 라이프 벤처스(Higher Life Ventures) 차동준 매니징 파트너가 연사로 나서 AI 기술 기반 글로벌 진출 사례를 소개했다. 기보는 금융 지원 방향과 정책적 역할을 설명하며 기업들의 실행 가능성에 초점을 맞췄다.

이어진 패널토론에는 플리토(FLITTO) 이정수 대표, 퀀텀 프라임 벤처스(Quantum Prime Ventures) 김범수 매니징 파트너, 베슬에이아이(VESSL AI) 안재만 대표, 사운더블헬스(Soundable Health) 송지영 대표가 참여했다. AI와 디지털 헬스케어 분야 기업의 스케일업 과정에서 겪는 과제와 투자·금융·사업화 협력 방안이 논의됐다.

기보는 이날 신한은행, 한미은행과 각각 업무협약도 체결했다. 신한은행과는 북미 진출 기업에 대한 금융·보증 연계를 강화하고, 한미은행과는 현지 투자 네트워크 협력을 확대하기로 했다.

김종호 기보 이사장은 “실리콘밸리는 글로벌 혁신이 집약된 중심지이자 국내 기술기업의 해외 진출을 위한 전략적 거점”이라며, “기보는 실리콘밸리지점을 기반으로 글로벌 창업 생태계와 협력을 확대하고, 인공지능 기술기업을 비롯한 중소벤처기업의 글로벌 성장을 체계적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.