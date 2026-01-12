2025년 임직원 OPI 주식보상안 공지 임원은 의무조항 없애고 선택 가능하게 임원, 전액현금 수령도 가능해져 주가급등 배경 관측

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성전자가 직원들도 임원처럼 성과급 일부를 주식으로 선택할 수 있도록 성과급 주식보상 제도를 확대했다. 임원들의 경우는 성과급의 최소 50%를 자사주로 의무 수령하도록 한 규정을 없앴다.

12일 재계에 따르면 최근 삼성전자는 지난해부터 임원에게만 지급하던 성과급 주식보상을 직원까지 확대 적용하는 등 내용의 2025년 임직원 성과급(OPI) 주식보상안을 공지했다. 이에 따라 성과급 주식보상이 임직원 모두에게 동일한 기준으로 적용되게 됐다.

임직원들은 OPI 금액의 0~50% 범위에서 10% 단위로 성과급을 자사주로 받을 수 있다. 희망에 따라 자사주 대신 전액을 현금으로 수령할 수도 있다.

1년간 보유하는 조건을 선택하면 주식보상으로 선택한 금액의 15%를 주식으로 추가 선지급받을 수도 있다. 이번 2025년 OPI는 1월 30일 지급될 예정이다.

지난해 1월 삼성전자는 상무는 성과급의 50% 이상, 부사장은 70% 이상, 사장은 80% 이상, 등기임원은 100%를 1년 뒤 자사주로 받도록 하는 성과급 주식보상 제도를 임원 대상으로 도입했다. 만약 1년 뒤 주가가 오르면 약정 수량을 그대로 지급하지만, 주가가 떨어지면 하락 비율만큼 지급 주식을 줄인다는 조건도 달았다.

이번 제도 확대 적용은 최근 1년새 실적 개선 및 주가 급등이 배경이 됐을 것이라는 해석이 나온다.

다만, 지난해 임원 대상으로 성과급 중 자사주 선택을 의무화하면서 내세운 명분 중 하나인 책임경영이 후퇴할 수 있다는 일각의 지적도 나온다.

이에 대해 삼성전자는 OPI 이외에도 임직원 책임경영 강화를 위해 주식 기반 성과 보상을 운영하고 있다고 밝혔다.

지난해 10월 삼성전자는 주가 상승률에 따라 지급 주식 수를 다르게 하는 ‘성과연동 주식보상(PSU)’ 제도를 도입했다.

이는 3년 뒤 주가 상승률이 20% 미만이면 주식을 하나도 지급하지 않는 대신, 주가가 100% 이상 상승하면 주식을 2배 지급하는 제도다.