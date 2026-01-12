[헤럴드경제=최원혁 기자] 미국에서 26곳의 묘지를 돌며 100구 이상의 시신을 수집하고 다닌 남성이 경찰에 붙잡혔다.

9일(현지시간) ABC뉴스 등에 따르면 경찰은 약 100구의 유해를 절도 및 소지한 혐의로 조나단 게를라흐(34)를 체포했다.

그는 지난해 11월부터 미국 펜실베이니아주의 묘지 26곳에 침입해 시신을 훔친 뒤 자택에 소지한 혐의를 받는다.

게를라흐는 필라델피아 외곽의 한 묘지에 있던 그의 차량에서 머리뼈와 아이들의 시신이 담긴 가방이 발견돼 현장에서 체포됐다.

앞서 경찰은 연이은 무덤 절도 사건을 조사하던 중 사건이 일어난 묘지 곳곳에서 게를라흐의 차량을 여러 번 목격해 범인을 특정했다.

이후 그의 집을 수색한 경찰은 충격을 감추지 못했다. 지하실에 100구가 넘는 유골이 기이한 형태로 전시돼 있었기 때문이다.

이를 목격한 경찰은 “믿을 수 없는 광경이었다”며 “공포 영화가 현실로 나타난 기분이었다”고 했다.

유골 중에는 200년이 넘거나 이식형 장치인 인공 심박 조율기가 붙어 있는 것도 있었다. 무덤에서 훔친 것으로 추정되는 보석도 함께 발견됐다.

한편 아직 그의 범행 목적은 밝혀지지 않았다.