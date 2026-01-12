녹색에너지포럼, ‘독수리학교’ 운영 방학 맞아 부산·창원·대구서도 참가 먹이활동 관찰하며 생태계 보전 관심

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] “독수리는 높은 하늘에서 토끼를 볼 정도로 시력이 좋다는데 왜 전깃줄에 걸려 죽기도 할까요?”

지난 10일 오전 10시 30분 울산시 남구 무거동 태화강 삼호섬에 자리한 ‘독수리학교’. 녹색에너지촉진시민포럼 황인석 사무국장이 울산을 비롯해 부산·창원·대구에서 찾아온 100여 명의 학부모 및 자녀들에게 독수리 시력이 4.0~8.0일 정도로 좋지만, 먹이를 찾아 땅을 보면서 시속 100㎞ 넘는 속도로 날다가 고압철탑과 철탑을 이어주는 장력선을 미처 발견하지 못하는 경우가 있다고 설명했다.

천연기념물 243호로 멸종위기 2급인 독수리가 몽골의 영하 20~40도의 추위를 피해 상대적으로 따듯한 울산까지 3400㎞를 날아왔다.

이날 삼호섬을 찾은 120여 마리의 독수리들은 1~3년생으로, 직접 사냥하는 독수리(Eagle)가 아니라 사체를 먹는 독수리(Vulture)로 ‘생태계 청소부’ 역할을 한다. 양쪽 날개 길이는 최대 2m, 꽁지 길이는 40㎝에 이른다.

울산야생동물구조관리센터가 지난해 4월 17일 구조해 방사한 96-1번 개체도 지난달 1일 내몽골에서 출발해 철원을 거쳐 현재 안동에 머무르고 있는 것으로 확인됐다. 방사 때 날개에 단 GPS 위치추적장치로 확인한 결과, 고도 3000m에서 시속 100~110㎞의 바람을 타고 3400㎞를 이동했다.

울산에 도착한 독수리들은 울주군 범서읍 사연댐에 자리 잡고 반경 60㎞ 이내 지역에서 먹이활동을 하며 3월까지 월동한다.

우리나라에서는 사체가 생기면 수거하기 때문에 먹잇감이 태부족이다. 독수리들이 고무장갑과 스티로폼 등을 먹고 폐사하는 경우가 많아 녹색에너지촉진시민포럼은 지난 2020년부터 월동철이면 독수리들에게 먹이를 주는 ‘독수리식당’을 운영하고 있다.

먹이는 식당에서 구한 우지 등을 냉동창고에 보관했다가 매회 300~400㎏씩을 주고 있다. ‘독수리아빠’로 지칭되는 이종택(77)·정인섭(78)·류인근(72)·이종술(69) 씨가 지게에 먹이를 나눠 싣고 삼호섬까지 날라 배식한다.

이종택 씨는 “도심 속 태화강에 철새들을 위한 서식환경 조성을 위해 독수리 먹이주기 봉사에 나섰다”며 “경기도 철원, 경남 고성 등 독수리식당을 운영하고 있는 곳과 배식 정보를 주고받으며 적절하게 배식하고 있다”고 소개했다.

이날 독수리학교를 찾은 김성오(45) 씨는 “초등학생이 되는 큰아들(8)과 유치원생인 작은아들(6)에게 소중한 경험이 되겠다는 생각에 독수리학교를 찾았다”며 “대나무가 무성한 생태공원에서 독수리 이야기를 듣고, 또 독수리가 먹이활동을 하는 것을 보면서 인간과 동물이 공동체임을 느낄 수 있었다”고 말했다.

녹색에너지촉진시민포럼이 주관하는 독수리식당과 독수리학교는 다음 달 28일까지 매주 수·토요일 오전 10시 문을 연다. 참가 신청은 ‘울산독수리.com’ 누리집에서 하면 된다.

황인석 녹색에너지촉진시민포럼 사무국장은 “국경을 이동하는 독수리는 몽골의 것도, 한국의 것도 아닌 멸종위기에 처한 인류공동의 유산”이라며 “국민 모두 생태계 보전에 관심을 가져주시면 좋겠다”고 말했다.