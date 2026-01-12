삼정KPMG, 기술·산업변화 분석

미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 ICT 융합 전시회 ‘CES 2026’에서는 미래 혁신을 이끌어갈 다양한 기술과 신제품이 공개됐다.

삼정KPMG는 보고서 ‘CES 2026으로 본 미래 산업 트렌드’를 발간하고, 핵심 키워드로 ‘H·O·R·S·E(헬스테크·오픈생태계·로봇·자율주행·에너지)’를 제시했다.

보고서는 기업 간 협업을 기반으로 한 개방형 생태계가 CES 전반에서 두드러졌다고 분석했다. 또 로봇과 인공지능(AI)이 결합한 피지컬 AI가 본격적으로 떠오르며 산업 현장은 물론 일상 생활까지 AI의 활용 영역이 한층 넓어졌다는 진단이다. 이와 함께 자율주행(Self-driving)을 중심으로 한 모빌리티 기술이 관심을 끌며, 엔비디아가 오픈소스로 공개한 자율주행 플랫폼 ‘알파마요’ 등에 이목이 집중됐다. 대규모 전력 수요 증가에 따른 에너지 이슈 역시 주요 화두로 부상했다.

특히 삼정KPMG는 이번 CES 2026에서 혁신상 심사위원으로 참여해, 전시 전반의 기술 트렌드와 이슈를 심사위원 관점에서 분석한 인사이트를 보고서에 담았다.

산업 구조를 근본적으로 변화시킬 ‘게임 체인저’ 기술로는 ▷AI ▷로봇 ▷공간 컴퓨팅 ▷스페이스 테크가 제시됐다. 산업 전반의 활용 확대와 시장 성장을 견인하는 ‘확산 기술’로는 ▷스마트홈 ▷디지털 헬스 ▷모빌리티 ▷라이프스타일 테크 ▷핀테크 ▷환경·사회·지배구조(ESG)가 CES 2026에서 주목받은 주요 분야로 꼽혔다.

AI 분야에서는 기술 고도화와 함께 AI 에이전트를 활용한 서비스 확산이 본격화하며, 기업용 AI와 스마트시티 등 실제 산업 환경에서의 적용 사례가 다수 공개됐다.

로봇 분야에서는 AI와 로보틱스가 결합된 ‘피지컬 AI’가 핵심 키워드로 떠오르며, 휴머노이드 로봇을 중심으로 한 기술 경쟁과 글로벌 파트너십이 확대됐다. 모빌리티 분야에서는 자율주행 기술 진화와 함께 로보택시 등 AI 기반 서비스 혁신이 가속화했으며, 차량 디스플레이 등 차세대 모빌리티 플랫폼 기술도 주요 흐름으로 부각됐다.

스마트홈 분야에서는 AI 기반 기기 간 연결성이 강화되며, 일상 전반의 편의성과 사용자 경험을 혁신하는 다양한 홈 솔루션이 소개됐다. 핀테크 분야에서는 금융 산업 전반에서 AI 도입이 확산되며, AI 에이전트 기반 금융 서비스와 함께 사이버 보안의 중요성이 한층 강조됐다.

